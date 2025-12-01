宏福苑火災｜消防員何偉豪殉職有騙徒扮家屬募捐 附官方捐款途徑
大埔宏福苑五級火災造成最少151人死亡，包括一名消防員殉職。消防處今日（1日）呼籲市民提高警覺，指有騙徒冒用殉職消防員何偉豪家屬的名義募捐，更使用與家屬真實銀行戶口姓名極其相似的名字，企圖詐騙，因此已即時將個案轉介至警方跟進。如市民欲向家屬捐款，可參照下文兩種方式捐款。
消防處︰騙徒使用與家屬真實銀行戶口姓名極其相似的名字
消防處呼籲市民提高警覺，指近日網上流傳一段不明來歷影片，冒用殉職消防員何偉豪家屬的名義進行募捐，並使用與家屬真實銀行戶口姓名極其相似的名字，企圖詐騙。
消防處指，已即時將個案轉介至警方跟進，如市民欲向殉職屬員的家屬捐款，可參照以下捐款安排︰
方法一︰直接存入銀行
存入何偉豪父親何勝的銀行戶口
戶口姓名：HO SHING
戶口號碼: 039-744-1-039365-9（集友銀行）
方法二︰簽發支票
簽發支票，抬頭郵寄或親身遞交消防處轉交
抬頭︰「何勝」或「HO SHING」
地址︰
九龍尖沙咀東部康莊道一號
消防處總部大廈11樓南翼
消防處（福利及建築物管理）
（經辦人：黃瀚嶠）
