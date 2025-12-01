去年土瓜灣棚工外牆拆棚墮斃 承建商違例 判罰款22萬元
撰文：歐陽德浩

大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，棚架安全引起社會關注。去年11月5日，土瓜灣一幢工業樓宇發生一宗致命意外，一名棚工在樓宇外牆拆卸一個懸空式竹棚架及其金屬托架期間，從11樓高處墮下至一樓死亡。勞工處今日（1日）公布，一名承建商因違反《建築地盤（安全）規例》的規定，在九龍城裁判法院被判罰款22萬元。
涉事棚工去年連同安全吊帶從11樓高處墮下至一樓死亡
勞工處今日公布，一名承建商因違反《建築地盤（安全）規例》的規定，被勞工處檢控，今日在九龍城裁判法院被判罰款22萬元。
勞工處指，案發在2024年11月5日，涉及土瓜灣一幢工業樓宇發生的一宗致命意外。當時一名棚工在樓宇外牆拆卸一個懸空式竹棚架及其金屬托架期間，連同脫落的金屬托架及繫於托架的安全吊帶，從11樓高處墮下至一樓，同日證實死亡。
