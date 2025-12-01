宏福苑火災｜政府巡查不力？陳國基籲自律：再多監管難防鋌而走險

政府今日（1日）宣布宏福苑有4座大樓，共7個棚網樣本未達阻燃要求，勞工處去年7月起曾巡查地盤16次均未有發現。政務司司長陳國基被問到是否巡查及執法不力、有沒有政府人員須問責。他回應稱涉案人士手法非常蠱惑及可恥，將不合格的棚網放在只得消防員能及的位置，從而處心積慮逃避政府的檢測。



陳國基表示倒塞漏洞，政府責無旁貸，但最重要是市民自律、奉公守法，說：「如果唔係幾多嘅監管都唔及某啲人鋌而走險，係咪啊？」



12月1日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明、警務處刑事及保安處處長陳東在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

大埔宏福苑五級火撲熄後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）12月1日繼續進入受災大廈搜索，抬出遺難者遺體。（梁鵬威攝）

四大廈七樣本未達阻燃標準

大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。政府發現較易取得的棚網合格率較高，難取到的棚網則不合標準，懷疑有人將不合標準的棚網混入合格的使用。至今警方及廉署拘捕11名人士，廉署形容有人涉嫌使用不合標準的棚網魚目混珠，把合格的棚網安裝在棚腳。

政府宣布宏福苑有4座大樓，共7個棚網樣本未達阻燃要求，勞工處去年7月起曾巡查地盤16次均未有發現。（資料圖片/梁鵬威攝）

記者：勞工處是否巡查不力？有人要問責？

陳國基：涉案人士處心積慮逃避政府檢測

勞工處上周四（ 27日 ）回覆《香港01》表示，處方自去年7月至今年11月期間，共巡查宏福苑工程16次，包括查看棚網產品質量證書是否符合勞工處要求。

政務司司長陳國基今日（1日）會見傳媒時，被問到勞工處及屋宇署巡查及執法是否不力、政府成立的工作組會否調查、有沒有官員要問責。陳國基回應稱涉案人士「非常蠱惑」，把合格和不合格的棚網混合使用，並將不合格的僅放在消防員能及的地方，從而逃避政府檢測，非常可恥。

涉案人士嘅手法係非常蠱惑，合標準及不合標準圍網一齊用，將啲唔合標準嘅擺喺一啲只係消防員先至去到嘅地方，用呢個方法嚟逃避政府嘅檢測。我可以話呢啲係處心積慮去犯案，呢樣非常可恥。我都借呢個機會，強烈譴責涉案人士，因為只係為咗營頭少利害死咗咁多條人命。 政務司司長陳國基

11月28日，宏福苑大火已熄滅，棚網所剩無幾。（資料圖片/梁鵬威攝）

記者：勞工處巡查有否取棚網？單憑證書當合格？

陳國基：最緊要市民自律、奉公守法

陳國基再被問到勞工處巡查16次，有否取走宏福苑的棚網，還是單憑證書便當合格。他又被問到即使政府指棚網合格，但市民再測試可能着火，政府如何挽回市民對工程的信心？

陳國基再次強調，這次不合格的棚網位於一般人取不到的地方，工作小組會針對違規情況研究如何加強監管。但他認為最重要是工程業界「按照返規矩去做事」，「但最緊要都係市民要自律，要係去奉公守法」。

當然我哋政府會做好多嘢去睇點樣防止呢個罪案嘅發生，將一啲漏洞倒塞咗佢，呢個係我哋責無旁貸…… 最緊要唔好自己犯呢個法，呢個先係重要，如果唔係幾多嘅監管都唔及某啲人鋌而走險，係咪啊？ 政務司司長陳國基

陳國基表示現時11名工程人員涉嫌誤殺被捕，可以判處很長的監禁期，稱「用誤殺嘅罪去搏嗰少少蠅頭小利，根本係完全唔合比例」。他多次呼籲大眾要盡責任遵守法律及政府規定。

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海，署名「香港人」的人士擺放了一個寫有「痛」字的花牌。（夏家朗攝）