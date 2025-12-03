葉玉如專訪｜科大醫學院課程涵蓋科技及醫德　收生目標「慢慢升」

香港科技大學落實籌辦醫院院，初期計劃開設四年全日制第二學位內外全科醫學士課程，首屆擬招收約50名本地及非本地學生，第一批學生最快2028年入學，2032年畢業實習。科大校長葉玉如接受《香港01》專訪時表示，科大向政府提交的建議書有一個詳細的招生人數時間表，「一開始就50，然後慢慢升」。



葉玉如在去年2月曾提到，如果科大醫學院申辦成功，目標會將招收名額逐步增至150個。被問到收生目標有否改變、有關時間表如何，她未有具體透露，強調收生宗旨是要取錄在各方面包括學術上表現優秀的學生，同時兼具同理心、良好溝通能力，對跨學科學習有興趣，並通過大學的面試，「唔會話睇咗佢嘅第一學位，係hons（榮譽學位）吖就收啦。」



係咪講冒險呢，我唔知，因為科大創校個時，都係有冒險精神。 葉玉如

葉玉如表示，有信心新醫學院能夠招收優秀學生，不認為與兩間競爭有難度。(廖雁雄攝)

三校均取錄「第二位學位」生 稱不擔心難爭優秀學生

港大和中大醫學院國際排名位列全球前25位，兩者分別已有138年和44年歷史，本學年學額合共增加多60個至650個；當中50個是招收「第二學位」醫科生。

被問到招收優秀學生會否有難度，葉玉如表示不擔心，她舉例，中大作為第二間醫學院，開初同樣由零開始建立，辦學上非常出色，「咁第三間，點解做唔到呢？我哋有信心，當然要開學再說啦。」至於選科大讀醫的學生是否會較冒險，她認為，學生要認同科大的理念，「係咪講冒險呢，我唔知，因為科大創校個時，都係有冒險精神。」

葉玉如表示，科大創辦第三間醫學院的想法，早於創校時間萌生。(廖雁雄攝)

被問到課程的初步設計和特色，她提到會注入科技的元素，亦包括醫德的培訓，早期提供臨床的接觸，亦會將基層醫療結合臨床的實錢。

她表示，課程仍須經醫委會認可批准，包括要視乎課程內容、四年的教學才可取得資格。至於課程審批上是否包括首批畢業生的表現，她表示，這方面的要求仍要與醫委會商討。臨床教學醫院的分配方面，她指仍有待醫管局的指示和安排。

校長辦公室近門口牆身掛起「凡事皆可為」的書法作品，這一句是科大核心價值之一，亦是葉玉如的座右銘。(廖雁雄攝)

會否必返內地實習 形容大灣區醫院方便 視乎課程安排

被問到醫科生會否必須返內地實習，她表示，要視乎屆時課程安排，科大目前已與海外和內地40間醫療機構和醫院簽署合作備忘錄，當中包括臨床的實習，「當然大灣區嘅醫院係好方便」。

截至去年6月30日，科大儲備近200億元，校方為了籌建第三間醫學院，除了自資20億建醫學院綜合大樓，亦在未來25年斥資70億，與政府攤分約一半的建設成本。葉玉如表示，校董會支持有關決定，相信他們已審慎檢視科大財政狀況，可透過籌款、儲備等應付，有信心協助政府承擔部份支出，「如果大家計下，25年70幾億，其實都係一年約3億啫，係我哋每年支出好細嘅percentage（百分比）。」