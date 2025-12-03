葉玉如專訪｜科大創校34年圓醫學院夢　錯位發展「不挖兩大教授」

本港第三間醫學院落實由科技大學負責籌辦，擊敗一同申辦的浸會大學和理工大學。科大校長葉玉如接受《香港01》專訪時表示，對於科大獲選感到興奮，否認一早勝券在握，形容競逐的院校均十分優秀。她透露，建設醫學院的想法早於科大創校時期萌生，她曾陪同創校校長吳家㙔到國外及內地多間頂尖醫學院交流和學習，但礙於科大「仍年輕」而一直未能成事，直至約三年前開始思考「一個好時機」。



葉玉如承認科大醫療方面經驗不足，但她同時認為科大定位清晰，以「第二學位」招生，課程結合醫療和科技，相信能與本港現有兩間醫學院「錯位發展」。她強調，不會從兩校「挖（角）教授」，「呢個絕對唔係我哋嘅初衷」。



建立一間醫學院係非常複雜、非常艱巨嘅一件事。 葉玉如

科大校長葉玉如表示，於上周二早上接獲成功申辦醫學院的消息，形容心情興奮。(廖雁雄攝)

創校校長提出建醫學院 當年礙於「年輕」未成事

葉玉如接受《香港01》專訪時提到，科大成立第三間醫學院的構思，最早源於第一任校長吳家瑋。科大於1991年創立，葉玉如說，作為一間以科技為主、本港首間研究型的大學，既設有商學院，也有人文和社會科學院，若能成立醫學院，可以將不同學科、科技和醫學整合發展，亦能將科研在醫療方面「落地」，令社會受益。

不過，葉玉如表示，當時科大是一所年輕大學，要建立一間醫學院並不簡單，「非常複雜、非常艱巨嘅一件事」，故未有向政府提出建議。她憶述當年出任生物化學系系主任時，已陪同吳家瑋到美國頂尖醫學院交流和學習，包括聖路易斯華盛頓大學、加州大學舊金山分校等。

近年她亦每逢假期與團隊到海外「取經」，如倫敦帝國學院、加州大學聖地亞哥分校、瑞典卡羅林斯卡學院等。她說，隨着科大逐步發展成熟，在國際上享有一定聲譽，財政能力愈來愈好，加上本港社會人口老齡化，面對本地醫生人手不足等問題，於是科大約三年前思考落實這個願景。

科大有意開設醫學院的消息，自2023年4月傳出，政府當時對外未有明確取態，事隔約一年半，才於去年10月的《施政報告》提出支持本港籌建第三間醫學院，並成立工作小組讓有意開設的大學提交建議書，科大、浸大和理大競逐申辦。

為了申辦新醫學院，葉玉如表示，過去幾乎年中無休，趁假期必會到外地院校「取經」。(廖雁雄攝)

開初曾否遇政府阻力？ 葉玉如：需要時間溝通

被問到本港設立第三間醫學院曾否遇到政府的阻力、說服政府支持建議是否困難，葉玉如多次強調需要時間與不同持份者去溝通，亦相信新醫學院列入《施政報告》當中，料已經過很多討論和分析，「呢個絕對係政府佢哋有呢個共識，其實我做嘅只不過係分享我嘅睇法。」

她相信，本港建立新醫學院，對生物醫療、創科和產業發展必有幫助，而科大醫學院定位清晰，希望結合醫學和科技培訓新一代的醫學人才。她指，新醫學院固然會培訓治療病人的醫生，但同時支持畢業生有不同路向的發展，例如創業、從事科學家工作或投身醫藥公司、生物科技公司等。

我哋當然唔希望承辦第三間醫學院，對現時兩間咁優秀、國際上咁頂尖嘅醫學院有影響，呢個絕對唔係我哋嘅初衷。 葉玉如

葉玉如強調，新醫學院能與現存兩間「錯位發展」。(廖雁雄攝)

稱三間醫學院能「錯位發展」 強調不會「挖教授」

目前港大和中大醫學院每年培訓約500多位醫生。葉玉如認為，科大醫學院能與現存兩間醫學院「錯位發展」，同時與醫院和企業協作，有助香港成為國際醫療創新樞紐，對大灣區、國家在醫療方面有貢獻。

她說：「我哋當然唔希望承辦第三間醫學院，對現時兩間咁優秀、國際上咁頂尖嘅醫學院有影響，呢個絕對唔係我哋嘅初衷，所以點樣「錯位發展」，需要時間去溝通，政府都要考慮。」她指，科大非常認同政府提出的「優勢互補」、「協同效應」等，而且「我哋當然唔可以挖嗰兩間醫學院嘅教授。」

科大明年踏入35周年，葉玉如表示，能夠成立新醫學院是重要的里程碑。至於未來會有何願景，目標何時能追上兩間醫學院的成就，她則說，當前目標是要辦好醫學院，「我諗我哋開始咗先啦，我哋一步一步嚟啦」。