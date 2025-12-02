宏福苑大火｜學生家園盡毀急籌30部iPad　一學校學生分到兩校復課

大埔宏福苑五級火災造成過百人死亡，其中大埔浸信會公立學校位於宏福苑對開的封鎖範圍，有賴多間學校及機構願意借出場地，學生們昨日（1日）才能得以復課。教育局今日（2日）公布，已成立工作小組，協調區內學校調動可用課室，安排該校學生本月中起，按年級分配在大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學兩間校舍上課，政府亦預留500萬元，支援學校在過渡期間的運作。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑同日表示，有約150名學童居於宏福苑，由於家園被毀，急需蘋果iPad上課。他透露現時已籌集120部，尚欠30部，有心人可直接聯絡大埔浸信會社會服務處「宏福苑支援中心」，下文提供聯絡途徑及地址。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

大埔宏福苑發生五級火災後，因火警及道路阻塞交通影響，合共5間鄰近屋苑的學校受到影響，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局劉進幼稚園。

學生按年級分配到大埔官小及基督教銘恩小學校舍上課

當中大埔浸信會公立學校位於宏福苑對開的封鎖範圍，目前尚未能原校復課，其他則已復課。教育局今日公布，該校校舍因火災影響，需要封閉一段時間。為了讓學校盡快恢復教學日常，讓學生得到妥善照顧，已協調區內學校調動可用課室，並順利安排該校學生本月中起，按年級分配在大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學兩間校舍上課。

大埔浸信會公立學校位於宏福苑對開的封鎖範圍，目前尚未能原校復課。（學校FB圖片）

學校未來兩周已安排學生以多元方式復課

教育局表示，大埔浸信會公立學校已向家長公布有關安排，未來兩周安排學生以多元方式復課，包括在區內學校的課室及在不同地點進行活動教學。局方又強調，作為官立小學的辦學團體，全力支持大埔官立小學借出課室，亦十分感謝新界婦孺福利會基督教銘恩小學的支持和配合，協助受影響學生恢復學習生活。

大埔浸信會公立學校12月1日復課，由各界借出場地供學生上課。（學校FB圖片）

政府預留500萬元支援學校在過渡期間運作

教育局又指，已成立工作小組，積極落實上述安排，繼續與學校保持緊密聯繫。而政府亦會預留500萬元，支援該校在過渡期間的運作，並為師生提供適切的學與教支援。

教育局指，大埔浸信會公立學校未來兩周已安排學生以多元方式復課，包括在區內學校的課室及在不同地點進行活動教學。（學校FB圖片）

學校感謝各界支援 包括教大及城大等院校及機構

大埔浸信會公立學校昨晚（20日）在社交平台衷心感謝各界的支援，指獲得多間學校及機構借出場地及提供物資，分別供不同級別的學生上課，讓他們昨日終可重聚。

名單（排名不分先後）︰



香港教育大學

香港城市大學

大埔舊墟公立學校（寶湖道）

大埔崇德黃建常紀念學校

新界婦孺福利會基督教銘恩小學

浸信會欣悅社會服務處

大埔浸信會社會服務處

浸信會愛群社會服務處

基督教協基會社會服務部

宣明會

伯特利輔導中心

復和中心

同在坊

協基會

救世軍大埔青少年綜合服務中心

傷健協會

和諧之家



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（鄭子峰攝）

居宏福苑學童需150部蘋果iPad上課 目前尚欠30部

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑傍晚表示，大埔宏福苑火災後，區內10多間學校受到影響，有約150名學童居於宏福苑，由於家園被毀，急需蘋果10吋iPad上課。他透露已籌集120部，尚欠30部，有心人可以直接聯絡大埔浸信會社會服務處「宏福苑支援中心」。

地址︰

大埔墟懷義街14-18號地下大埔浸信會社會服務處幸福社區客廳



電話︰

2656 6680



開放時間︰

12月2日至5日上午10時至下午5時

12月6日上午10時至下午1時

