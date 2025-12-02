宏福苑火災｜10名外傭身故、30人失聯　死者家屬可獲約80萬補償

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者或失聯者亦包括多名外傭。勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，大火中有10名外傭死亡、3人受傷。他表示，每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助，實際金額視乎其留院時間；成功逃生的外傭，亦會獲發2萬元慰問金，每人亦可獲一張面值2000元的八達通卡。



菲律賓移工部長Hans Leo J. Cacdac（左）和勞福局局長孫玉菡（右）今日（2日）就外傭補償召開記者會。（梁鵬威攝）

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海。有印尼外傭專程到來悼念遇難的數位在港當傭工的同胞。（資料圖片 / 夏家朗攝）

孫玉菡表示，共有235名外傭在宏福苑工作，當中有10人死亡、3人受傷、192人安全，另有約30人仍失去聯絡。他指，235名外傭中，有94來自菲律賓，141人來自印尼，現時未有資料顯示有其他國籍外傭。

他指出，政府會為每名不幸遇難的外傭家屬獲50萬港元法定補償金，另外有一次性的20萬及5萬港元補助金，預計每名約有80萬補償。

政府亦會為於事件中受傷的外傭提供5萬或10萬補助，實際金額視乎留院時間而定；成功逃生的外傭，每名則可獲取兩萬港元補助金。另外，政府會為每一名於宏福苑工作的外傭提供一張面值2000元的八達通卡。而所有的財政支援，都會透過勞工處和領事館發放，目的確保援助能交到外傭或身故者家人手上。他續指，留意到有騙徒混水摸魚，行為可恥，呼籲大家小心。

被問如何協助外傭工作事宜，孫玉菡表示，若有外傭僱主不幸遇難，政府會彈性處理該類個案，入境處亦已為在大火中失去身份證明文件的外傭提供緊急服務，協助他們盡快補回身份證明文件及官方認可合約。