宏福苑大火｜網傳災場遺體照　警方指會促移除　籲尊重死者勿轉發

大埔宏福苑五級火導致最少151人死亡，近日在網上流傳多張起火樓宇內的遺體照片。警方回覆指，已留意到網上流傳的照片及非常重視有關事件，會主動聯絡和要求相關平台移除，並採取適當行動，呼籲市民基於對死者尊重，切勿保存或轉發相關災難現場之影像。被問及圖片的來源是否涉及救援團隊，警方則沒有回覆。



警方災難遇害者辨認組（DVIU）12月1日續到宏福苑大廈搜索。（夏家朗攝）

警方災難遇害者辨認組（DVIU）12月1日續到宏福苑大廈搜索。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火災事發第七日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在宏昌閣及宏新閣搜救，希望陸續將災民帶離火場，並確定他們身份。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑發生五級大火，至少151人已證實死亡，警方昨日（1日）更指，有遺體已成灰燼，不排除最終未能尋回所有失聯人士。近日在網上流傳多張災場遺體的照片，圖中人體殘肢，部份掛上印有「死亡」的牌。

警方：避免對死者家屬及社會大眾造成二次傷害

警方表示，留意到網上流傳的照片及非常重視有關事件，會主動聯絡和要求相關平台移除，並採取適當行動。警方又呼籲市民基於對死者尊重，切勿保存或轉發相關災難現場之影像，避免對死者家屬及社會大眾造成二次傷害。