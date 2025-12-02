宏福苑大火｜警方設10熱線籲市民供片供相 以助調查（熱線列表）
大埔宏福苑五級火災全城悲慟，警方今日（2日）宣布，就大埔宏福苑火災已設立十條熱線電話，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，可致電熱線與警務人員聯絡，以協助警方調查。十條熱線即日起每日由上午8時至晚上8時運作，只用於收集此次火災有關的影片或相片，市民如欲查詢此次火災的死傷者資料，請致電警方傷者查詢熱線1878 999。
警方宏福苑火災熱線（市民提供相關影片或相片）
．5337 6671
．5337 6672
．5337 6673
．5337 6674
．5337 6675
．5337 6676
．5337 6677
．5337 6679
．5337 6680
．5337 6681
▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼
▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼
▼12月1日 警方災難遇害者辨認組宏福苑大廈內搜索▼
