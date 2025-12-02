宏福苑大火｜警方設10熱線籲市民供片供相　以助調查（熱線列表）

大埔宏福苑五級火災全城悲慟，警方今日（2日）宣布，就大埔宏福苑火災已設立十條熱線電話，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，可致電熱線與警務人員聯絡，以協助警方調查。十條熱線即日起每日由上午8時至晚上8時運作，只用於收集此次火災有關的影片或相片，市民如欲查詢此次火災的死傷者資料，請致電警方傷者查詢熱線1878 999。



警方12月2日宣布，就大埔宏福苑火災已設立十條熱線電話，籲市民如有相關影片或相片可提供，可致電熱線與警務人員聯絡。（資料圖片/梁鵬威攝）

警方宏福苑火災熱線（市民提供相關影片或相片）

．5337 6671

．5337 6672

．5337 6673

．5337 6674

．5337 6675

．5337 6676

．5337 6677

．5337 6679

．5337 6680

．5337 6681



