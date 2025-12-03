宏福苑火災｜10月華懋大廈大火後　房屋局有否及如何檢查棚網成謎

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡，數千居民無家可歸，肇因至今未明，棚網不達阻燃標準為主要因素之一。廉政專員胡英明周一（1日）指出，在10月底中環華懋大廈棚架防護網火警，有涉案人士擔心棚網會被抽查檢驗，急買115卷達阻燃標準的棚網，安裝在每棟樓宇的「棚腳」以圖魚目混珠，令往後的測試結果合格。



在政府部門分工，私人樓宇的安全監管由屋宇署負責，而公營房屋則由房屋局轄下的獨立審查組負責。依胡英明所言，中環華懋大廈10月底發生棚架大火後，是有人檢測宏福苑棚網，並得到合標準結果，然而顯然中了涉案人士圈套。



宏福苑為居屋，因此由房屋局監察維修工程，究竟華懋大廈大火後，獨立審查組有否及如何再檢測，至今仍是個謎。房屋局僅覆曾於2024年11月到訪宏福苑，未發現助燃情況。貼在玻璃窗上的發泡膠也被指助燃，為何獨立審查組、以及11月20日到場查工友吸煙的勞工處，都沒有發現？



12月2日大埔宏福苑，焚燒較嚴重大廈牆面熏黑。（梁鵬威攝）

12月2日大埔宏福苑，大廈棚網損毀嚴重。（夏家朗攝）

房屋局未答獨立審查組10月底華懋大廈大火後有否到宏福苑檢查

現時至少有兩部門監督樓宇大維修工程是否符合《建築物條例》，一為房屋局獨立審查組，負責監察房委會發展而已出售或分拆出售的物業；一為屋宇署，負責監察私人物業工程。因宏福苑屬於居屋，為房委會發展物業，故由房屋局獨立審查組監察樓宇維修安全，惟事故後至今，房屋局局長何永賢未公開召開記者會，交代事件。

中環華懋大廈於今年10月亦在外牆維修時發生三級火警，同樣指棚網及竹棚是大火主因。《香港01》連續兩日詢問房屋局有否於華懋大廈後巡查宏福苑、如何檢查，結果為何；2024年巡查時有否發現不合規的地方及發泡膠，若沒有發現原因為何？

大埔宏福苑部份棚網不符阻燃標準。（資料圖片 / 夏家朗攝）

房屋局：獨立審查組2024年11月實地抽樣燃點棚網測試 未發現助燃

就上述問題，房屋局回覆稱，承建商曾於2024年10月向房屋局獨立審查組提供棚網測試報告。審查組經審視後並無發現不符合《建築物條例》及相關作業備考／通告函件對棚網阻燃特性的要求。審查組人員亦曾於上年11月到訪宏福苑，監察宏福苑負責註冊檢驗人員和承建商現場抽樣並用火燃點棚網物料，並未發現助燃情況。

廉政專員胡英明周一公布，在貪污調查期間，廉署發現工程曾使用未達阻燃標準的防護網放在棚架上。事源今年7月後，因颱風襲港破壞了原先安裝在棚架的防護網，於是有涉案人士在一間本地供應商分批購買防護網以作更換，證據顯示，涉案人士以每卷54元買了2,300卷，包裹八幢大廈。華懋大廈大火後，涉案人士擔心棚架防護網會被抽查檢驗，向同一間本地供應商以每卷100元額外購買115卷，安裝在每棟樓宇的「棚腳」以圖魚目混珠，令往後的測試結果合格。

以全部2,300卷不達標棚網計，達標的只佔5%，為何其後的測試可以如此精準只找到達標的樣本？如房屋局獨立審查組有調查，是否只是單看文件的「紙上檢查」？

中環華懋大廈三級火



中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架大火。（讀者提供）

中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架三級火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）

勞工處11月20日到場巡查有否工人吸煙 住戶處所封窗物料非巡查重點

勞工處也需巡查維修工程樓宇，處方表示，自2024年7月至今年11月期間，對宏福苑工程共進行了16次安全巡查，包括查閱鋪設在宏福苑的棚架上的棚網的產品質量證書，是否符合處方要求，並多次以書面警告方式提醒承建商須採取適當的防火措施。

勞工處表示，在上述巡查行動中曾發現工程有不安全高處工作違規情況，已向相關承建商發出6張敦促改善通知書和提出3宗檢控，當中兩張傳票已被裁定罪成，相關承建商包括負責宏福苑項目的「宏業建築工程有限公司」。

勞工處因收到工人吸煙投設，在11月20日進行巡查，即大火前六日，再次以書面提醒承建商施工時須採取適當防火措施，在這次巡查中本處並沒有發現可提出檢控的事宜。處方表示，巡查工作的目的是檢查地盤環境及安排會否對工人構成工作安全風險，住戶處所的封窗物料非巡查重點。

▼12月1日 警方災難遇害者辨認組宏福苑大廈內搜索▼



四個部門監察不同建築維修 江玉歡促成立專責部門負責

同樣的大廈維修事宜，政府有四個部門監察，除了屋宇署、房屋局及勞工處，也有建築署負責政府興建的房委會物業。看似分工，實互不相通，各自為政，恐訊息不互通，事倍功半。

立法會議員江玉歡認為，政府應就樓宇大維修成立專門的中央統籌部門。她表示目前每個部門都於樓宇大維修中有不同責任，會導致業主感到混亂，「一時收到消防處信件話違反消防條例，一時收到屋宇署信件話唔可以。」她又「個個（部門）都做其實就等於冇人做」，建議政府成立專責部門，統籌及協助業主大維修事宜。

