宏福苑火災｜宏志閣居民周三四可回家取物件　每戶限2人長1.5小時

大埔宏福苑五級火，逾千住戶失去居所。警方今日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，其餘兩棟分別完成四成及九成工作。其中未受大火波及的宏志閣將於明日及後日早上9時至晚上9時開放，居民有一次機會回單位取回物品，每戶限兩人，可逗留1.5小時，期間會有公務員義工陪伴上樓及在單位外等候，而每層都會有警員駐守。



大埔宏福苑五級火，8棟大廈中，僅宏志閣（最右邊大廈）未受大火波及。（夏家朗攝）

警方今日（2日）表示，已完成5座大廈搜索工作，另外兩棟宏昌閣及宏新閣分別完成四成及九成工作。警方續稱，明白居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府將安排這住戶一次性返去取回個人物品。

是次火災僅宏志閣未被大火波及，民政事務總署東區民政事務專員黎旨軒表示，宏志閣將於明日及後日（12月3日及4日）開放，屆時居民可回住所一次，取回個人物品。他表示，居民可在明日及後日早上9時至晚上9時的任何時段，在廣福邨廣義樓旁邊登記，每戶限兩人，可逗留1.5小時，其後必須離開。

另外，當局會安排公務員陪同每戶居民上樓，警員會在大廈每層駐守，當局會安排旅遊巴接載居民，的士車隊亦將提供義載服務。