宏福苑大火｜屋宇署已為352私樓棚網取樣　勞工處巡地盤11宗檢控

大埔宏福苑火災導致多人傷亡，政府繼續跟進善後及相關調查工作。其中，各有關部門繼續對正進行外牆大維修的樓宇進行特別巡查，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。截至周二（12月2日），屋宇署已就352幢有棚網的私人樓宇抽取樣本，陸續分批送交測試。另外，勞工處已巡查110個設有大型棚架的樓宇維修地盤，視察防火設施及火災應變安排，當中包括「棚網」的燃性認可標準，迄提11宗檢控。



大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

房屋局審查組將抽取宏福苑混凝土芯分析

當局公布，房屋局獨立審查組周二聯同結構工程專家及房屋署專業人員召開會議，詳細研究宏福苑相關樓宇的結構狀況，以及擬定抽取混凝土芯作詳細分析的行動計劃。消防處人員亦協助房屋署為宏昌閣13個單位進行臨時加固工作。

審查組同日亦再次聯絡穗禾苑、清麗苑、怡閣苑及安基苑，得悉各註冊承建商已開始主動拆除屋苑內的棚網，審查組會繼續監察情況。至於宏志閣，房屋署承建商會在消防處和勞工處等相關部門完成現場取證後，再拆除外牆塑料膠板和棚網等。

12月1日在大埔宏福苑可見，一些較小受到波及的單位，玻璃窗仍可見貼了發泡膠板，也有棚網未有被波及。（夏家朗攝）

棚網樣本數量龐大 爭取早日完成檢測

另外，各有關部門繼續特別巡查正進行外牆大維修的樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。截至周二，屋宇署已對352幢有棚網的私人樓宇抽取樣本，建築署亦已巡查轄下所有18個工務工程樓宇項目並取樣檢驗。

為更準確檢查棚網物料是否符合阻燃要求，部門採用嚴謹及廣泛的取樣方法，從樓宇外牆不同位置抽取樣本，由於樣本數量龐大（抽取的樣本數以千計），需要較多時間進行採樣及檢測工作，各方會爭取早日完成。

大埔宏福苑五級火災後，深水埗長沙灣怡閣正拆除棚網和封窗的木板。（讀者提供）

未再發現以發泡膠或膠板封窗樓宇

此外，除早前已公布發現的兩幢有塑膠板遮封窗戶的樓宇（已按政府指示移除），屋宇署暫未有再發現有發泡膠或塑膠板遮封窗戶的樓宇。

勞工處11月28日起展開全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的保護幕（俗稱「棚網」）阻燃性認可標準，以保障工人的職業安全。截至周二下午4時，勞工處已巡查110個建築地盤，共發出70份書面警告及46張敦促改善通知書，並提出11宗檢控。