宏福苑大火災｜印傭受驚嚎哭仍關心少主　慶幸未放學：BB會好驚㗎

大埔宏福苑五級大火災傷亡慘重，數以千計居民流離失所，部分人已獲安置到臨時居所。《香港01》接觸到一戶居於宏志閣的家庭，其印傭憶述友人來電通知逃生，雖然宏志閣無被波及，但想起同鄉葬身火海、其他大廈變得「黑鼆鼆」的慘狀，她仍驚得雙腳無力，不禁放聲大哭說感到「好唔舒服」，但仍慶幸4歲半的女少主當時未放學，「如果BB喺屋企呢，佢會好驚㗎」。



印傭Eka憶述火警慘況，不禁放聲嚎哭；但同時慶幸少主未放學，避過一劫。（梁偉權攝）

印傭Eka來港約6年，服務現時僱主的家庭約3年半，她本身育有3個女兒，因此自己也很喜歡小朋友，形容把負責照顧的孩子當成「自己個女咁樣，我嘅BB咁樣」，覺得照顧小朋友比較開心。

她憶述，大火當日她正獨自在家中工作，沒有聽到任何警鐘聲，「都無聲，我哋點知呀！」幸有朋友來電通知她發生火警，說「嗰啲火燭好大呀！係咪你屋企呀？」她於是立即拿起銀包和鎖匙逃命。但走出家門按下升降機按鈕，升降機卻沒有反應，她唯有行樓梯落樓，終平安逃出生天。

Eka說，當日離開大廈後，僱主曾經聯絡她，她立即告知對方指自己已平安。但事發至今一周，她的情緒尚未平伏，仍然驚得雙腳無力，更說有友人在大火中喪生，且看到宏福苑多座大廈經歷火劫後變得「黑鼆鼆」，內心感到「好唔舒服」，受訪時更一度激動得放聲大哭。

雖然驚魂未定，但Eka言談間，仍讓人感受到她非常疼愛4歲半的女少主。她兩度向記者提及，幸好火警發生時，女少主尚未放學，稱自己想起當日的情況也「驚到而家」，若當日「BB（女少主）喺屋企呢，佢會好驚㗎！」

大埔宏福苑五級火發生一周後，12月2日消防繼續在現場射水降溫。（左朗星攝）

▼大埔宏福苑五級火．遇難者頭七▼



大埔宏福苑大火災傷亡慘重，12月2日下午，繼續有大批市民到現場悼念遇難者。（左朗星攝）