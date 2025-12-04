紋身師在旺角警署外塗鴉「8964」　官指刻意選擇塗鴉位置　囚2月

紋身師涉在旺角警署外牆塗鴉「8964」，被控1項刑事損壞罪。男子今（4日）在西九龍裁判法院認罪，今求情時稱被捕後擔心涉及敏感日子，一度編造數字是其女友生日日期。裁判官劉綺雲指，判刑不會考慮政治因素，認為塗鴉位置是被告刻意挑選，明顯挑戰執法機關，判監2個月。



被告孫梓然（38歲，紋身師）承認1項刑事毀壞罪，即於2025年10月20日，在旺角警署外無合法辯解而損壞屬於旺角警署外牆，意圖損壞或罔顧該財產財產會否被損壞。

裁判官稱不會考慮政治立場，但指被告孫梓然選擇在警署外牆塗鴉，是挑戰執法機構。（資料圖片）

官指被告企定定塗鴉

裁判官劉綺雲判刑時指，本控罪最高可囚10年，控罪嚴重。辯方求情稱被告當時受酒精影響和不開心犯案，但劉官指閉路電視片段可見他步履如常，與同行的人有交流，並企定定塗鴉，不認為他受到酒精影響。

強調不會考慮政治立場

劉官提及，被告被捕後曾否認塗鴉與政治有關，劉官指她判刑時不會考慮被告的政治立場。考慮到求情，以及被告塗鴉的位置屬刻意挑選，明顯挑戰執法機關，判囚2個月。

案件編號：WKCC 5165/2025