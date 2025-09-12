塗鴉藝術家陳勁輝　認酒後在燈柱路牌等噴圖案　囚3周准緩刑2年

以創作金錢符號融入「自由」塗鴉聞名的藝術家陳勁輝，被控2023年在葵涌廣場店舖外及燈柱路牌等地塗鴉，被控4項刑事毀壞罪，他今（12日）於西九龍法院認罪，求情稱有焦慮和失眠問題，飲酒後做錯事。署理主任裁判官鄭念慈指，本案原有機會與另案被控的刑毀罪一併處理，因情況特殊判監3周，緩刑2年。



在燈柱路牌等塗鴉

被告陳勁輝（42歲，藝術家）承認4項刑事毀壞罪，即於2023年某月某日，無合法辯解在葵涌廣場地下店舖「Him Noodle」的玻璃窗、葵涌葵富路近燈柱DC0134B的交通燈控制箱、葵涌葵仁路近燈柱DC0118的交通標誌牌及沙田城門河雙子橋的單車徑路牌。

被告陳勁輝是一名塗鴉藝術家。(陳曉欣攝)

警方巡經葵涌廣場地下某食店外時，發現其窗口玻璃被粉紅色油漆塗污。（警方提供）

被告陳勁輝的作品曾作展覽

Parallel_Space展出陳姓藝術家Mick的作品。（Parallel_Space Facebook 圖片）

圖為陳姓藝術家Mick的作品。（Parallel_Space Facebook 圖片）

6月曾就同類案件判緩刑

署理主任裁判官鄭念慈稱，被告今年6月於東區裁判法院承認過同涉塗鴉的刑毀罪，當時被判囚3星期，但准緩2年，當時兩案有機會一併處理。然而若被告在今次事件被判監，鄭官認為情況不很理想，故判被告一樣的刑罰，即囚3星期，及緩刑2年，他並提醒被告，若違反緩刑令，要告知法庭其緩刑涉及同一系列的案件。

塗鴉是表達對財政自由的渴望

案情指，警方在2023及2025年進行反罪惡巡邏時發現涉案塗鴉，被告被捕後稱塗鴉是他在很久之前畫的，不是最近的事。警方搜屋發現油漆和器具。被告在錄影會面稱，他是全職藝術家，其家庭自2023起出現財政問題，令他情緒受困，飲酒後隨機塗鴉，塗鴉是表達對財政自由的渴望。

案件編號：WKCC 2418/2025