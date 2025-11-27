政府測量主任朗豪坊偷拍裙底　被捕稱色心起犯案　判社服160小時

政府高級測量主任涉於旺角朗豪坊尾隨女子，並把手機伸至女子裙底下偷拍，被警員當場拘捕。測量主任早前承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院判刑，辯方指，社會服務令報告內容正面，求情信亦指出他有正面背景。裁判官陳慧敏遂採納報告建議，判處被告160小時社會服務令。



被告郭偉釗(左，戴帽)承認偷拍，被判社會服務令。(陳蓉攝)

被告郭偉釗（50歲，規劃署高級測量主任）被控1項非法拍攝或觀察私密部位，指他於2025年10月17日，在香港九龍亞皆老街8號朗豪坊L11樓外出於拍攝女子X的私密部位的意圖，而操作設備，即手提電話，為了從該女子X的衣服下方，為拍攝其私密部位，而換作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及你為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該女子X同意。

被捕稱色心起犯案

案情指，案發當日下午，便衣警巡邏時發現被告偷偷摸摸，於是觀察被告。其後警員發現被告跟著女事主X，並把手機手機伸至X的短裙下方。警員於是截查被告，其手機當時仍在錄影。警員其後在其手機中發現了一段約2分鐘的裙底片段。被告其後在警誡下承認，是因為色心（Lewdness）而犯案，已經感到後悔。

案件編號：WKCC5068/2025