宏福苑大火｜棚網檢測疑造假　柴灣峰華邨等拆網　居民冀盡快完成

大埔宏福苑五級火災，令覆蓋維修大廈的棚網耐火性成為市民關注，發展局昨晚（3日）宣布，全港正進行大維修的樓宇須在周六（6日）或之前拆除棚網。在柴灣峰華邨，今日（4日）有工人開始拆網，有居民表示，在屋苑的棚網證書被揭發造假後，的確擔心棚網質素，又希望加快拆網進度，認為即使維修工程要延誤，「最緊要係安全」。



在柴灣峰華邨，今日（4日）有工人開始拆網。（楊凱力攝）

在柴灣峰華邨，今日（4日）有工人開始拆網。（楊凱力攝）

在柴灣峰華邨，今日（4日）有工人開始拆網。（楊凱力攝）

在柴灣峰華邨，今日（4日）有工人開始拆網。（楊凱力攝）

+ 2

《香港01》周一（1日）報道，本港多個正進行維修的屋苑棚網檢測報告懷疑造假，包括屯門怡樂花園、炮台山富澤花園、長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨。至昨日，發展局宣布全港正進行大維修的樓宇須在周六或之前拆除棚網，日後所有棚架物料必須就地採樣，經檢查確定合格後，方可獲准上架使用。

峰華邨內貼有通告，指房屋署獨立調查組上周五已經在其中兩棟大廈各取走一幅棚網作檢測，法團亦將自行聘請檢測中心，檢測棚網阻燃效能。（林遠航攝）

峰華邨內貼有通告，指正進行拆棚網工程。（林遠航攝）

在峰華邨，地下圍封範圍貼有「拆棚網進行中，請勿靠近」的告示。（林遠航攝）

在峰華邨，早上有工人開始拆網，地下圍封範圍貼有「拆棚網進行中，請勿靠近」的告示，內有大量已被拆去的白色棚網；有消防署人員到場，相信進行調查。邨內貼有通告，指房屋署獨立調查組上周五已經在其中兩棟大廈各取走一幅棚網作檢測，法團亦將自行聘請檢測中心，檢測棚網阻燃效能，惟未見有關結果。

在峰華邨，地下圍封範圍貼有「拆棚網進行中，請勿靠近」的通告，內有大量已被拆去的白色棚網。（林遠航攝）

居民黎先生認同政府要求拆網，不介意工程因此推遲，「推遲都好過危險」。（楊凱力攝）

居民林小姐希望儘快拆除棚網，否則「（維修工程）六月先完，咁咪有排驚？」（楊凱力攝）

居民黎先生表示，事前無想過棚網證書會造假，在看到相關報道後有點感到驚訝，「咁就梗係驚啦，發生啲咁嘅事」，又認同政府要求拆網，不介意工程因此推遲，「推遲都好過危險，你唔拆如果有危險啦，唔知幾時發生㗎喎」。他又指，不評論政府過往有否疏忽，但稱「我哋市民呢，最緊要安全，住得開心，唔使住喺到日日擔心有個棚架喺到會唔會火燭」。

居民林小姐則表示，得知棚網證書造假後，曾擔心若再有火災，會否像大埔宏福苑般透過棚網蔓延，故希望盡快拆除，否則「（維修工程）6月先完，咁咪有排驚？」林小姐又表示，現時開始拆除棚網後，感到安心，又可確保屋苑使用合規格棚網。

與大埔宏福苑同樣由鴻毅建築師有限公司擔任工程顧問的牛頭角安基苑，今日開始拆棚網。（林子慰攝）

鰂魚涌益發大廈今日開始拆棚網。（楊凱力攝）

鰂魚涌益發大廈今日開始拆棚網。（楊凱力攝）

另外，與大埔宏福苑同樣由鴻毅建築師有限公司擔任工程顧問的牛頭角安基苑，以及鰂魚涌益發大廈等，今日都開始拆棚網。