宏福苑大火｜內地女子涉借出戶口收騙款 准以15萬元保釋候訊
撰文：郭顥添
大埔宏福苑發生五級火並釀159人死後，有騙徒疑利用港人善心騙財，一名內地女子涉嫌借出戶口助騙徒收取5萬騙款，被控洗黑錢罪，案件今(4日)在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，主任裁判官張志偉把案押後至明年2月4日，以讓警方作進一步調查，被告准以15萬元保釋，期間不得離開香港，並需每天到警署報到。
被告涉用其中國銀行戶口洗黑錢
女被告田麗，27歲，持雙程證來港，無業，她被控一項洗黑錢罪，指她於2025年11月29日，在香港知道或有合理理由相信有5萬元或屬可公訴罪行得益，仍以她名下持有的中國銀行（香港）有限公司帳戶處理該筆款項。
保釋條件包括不得離港
被告在庭上以普通話表示明白控罪，主任裁判官張志偉准被告以15萬元保釋外出候訊，期間不得離港、需交出所有旅遊證件、及於報稱的地址居住，並需每天到警署報到。
案件編號：ESCC3109/2025
