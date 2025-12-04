宏福苑大火｜內地女子涉借出戶口收騙款　准以15萬元保釋候訊

大埔宏福苑發生五級火並釀159人死後，有騙徒疑利用港人善心騙財，一名內地女子涉嫌借出戶口助騙徒收取5萬騙款，被控洗黑錢罪，案件今(4日)在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，主任裁判官張志偉把案押後至明年2月4日，以讓警方作進一步調查，被告准以15萬元保釋，期間不得離開香港，並需每天到警署報到。



大埔宏福苑上周發生五級大火，並有159人喪命，有騙徒借港人善心騙財，內地女子田麗涉借出戶口讓騙徒收騙款被控。（資料圖片）

被告涉用其中國銀行戶口洗黑錢

女被告田麗，27歲，持雙程證來港，無業，她被控一項洗黑錢罪，指她於2025年11月29日，在香港知道或有合理理由相信有5萬元或屬可公訴罪行得益，仍以她名下持有的中國銀行（香港）有限公司帳戶處理該筆款項。

保釋條件包括不得離港

被告在庭上以普通話表示明白控罪，主任裁判官張志偉准被告以15萬元保釋外出候訊，期間不得離港、需交出所有旅遊證件、及於報稱的地址居住，並需每天到警署報到。

案件編號：ESCC3109/2025