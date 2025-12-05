科大醫學院｜政府聽取校方籌建進展　料明年初簽訂諒解備忘錄

醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮周四（4日）共同主持會議，就科大落實設立新醫學院的下一步工作，聽取科大校長葉玉如及其團隊簡報。出席會議的政府代表來自醫務衞生局、教育局、創新科技及工業局、發展局、衞生署、醫院管理局、大學教育資助委員會秘書處和基層醫療署。



香港科技大學獲選申辦第三間醫學院，預計於2028年招收首批50名醫科生，2032年開始實習。（資料圖片）

諒解備忘錄將涵蓋資金安排、課程認證等內容

盧寵茂在周四的會議上稱，籌備新醫學院工作組會由明年第一季起，定期與大學代表會面了解進度。政府預計明年初正式與科大簽訂諒解備忘錄，其內容將涵蓋資金安排、課程認證、教學醫院資源，以至招募教職員等，並期望科大就籌備工作和工作組與其轄下工作小組充分合作。

蔡若蓮表示，期待新醫學院對接《教育強國建設規劃綱要（2024–2035年）》國家藍圖，助力香港成為國際專上教育樞紐，並深信新醫學院可憑藉其位於北部都會區的戰略位置，積極推動大灣區內合作，成為區域學術研究重點項目，為培育具前瞻思維的醫療人才提供堅實支撐。

工作組將下設工作小組 就各範疇提供意見及支援

行政長官會同行政會議於今年11通過設立第三所醫學院，並原則上批准新醫學院由科大籌辦。科大須以在2028／29學年錄取第一屆50名學生為目標，並在招生前獲得香港醫務委員會原則上同意認可其醫學課程。

為確保科大按部就班完成目標，籌備新醫學院工作組將成立工作小組，為課程發展、財政及融資安排、教職員人手、校園發展和教學醫院安排等範疇提供意見及支援，並邀請相關專家參與小組工作。政府會要求科大定期向工作小組匯報進度並尋求意見，再按需要向工作組報告。