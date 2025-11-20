霍泰輝：科大籌辦醫學院很正確 自稱中大開荒牛證「零到一」可行
撰文：吳美松
科技大學獲選籌辦本港第三間醫學院，香港中文大學醫學院前院長霍泰輝教授今日（20日）在報章撰文，稱儘管有人質疑科大從未開辦任何醫療培訓課程，但他毫不擔心，形容自己作為中大醫學院「開荒牛」，見證「零到一」的可行性。他認為政府交由科大籌建醫學院是深思熟慮且很正確的決定，至於會否分薄其他學科資源，他則說校內上下一心支持成立醫學院，這與科大長期擅長於跨學科協作、互相支援有關。
霍泰輝：利用新架構培育擁抱科技的醫生
霍泰輝憶述，他與科大的緣分始於多年前，由科大前校長陳繁昌教授牽線，為促進科大與中大醫學院合作，因此與傑出腦神經科學家葉玉如展開科研合作。約兩年前，已退休的霍泰輝接到科大校長葉玉如的邀請，協助籌辦香港第三所醫學院。原計劃享受退休生活的霍泰輝表示，沒有太多猶豫便答應。
因為我想這是給香港的一個大好機會，利用一個新架構在亳無包袱下，更好地掌握「醫工結合」的大趨勢，為香港培育新一代能擁抱科技的醫生，讓慣於蕭規曹隨的醫療行業增添新動能。
霍泰輝又憶述多年前引入微創手術時，被老教授譏笑是「匙孔手術」，時至今日已是大勢所趨。他說：「科技發展一日千里，醫療教育和培訓，一定要與時並進，微創手術的例子告訴我們新生事物在舊架構裏往往較難茁壯成長。」
作為中大醫學院「開荒牛」 不擔心科大缺經驗
對於有人質疑科大缺乏醫療培訓經驗，霍泰輝表示毫不擔心。他以自己作為中大醫學院「開荒牛」的經驗為證，親身見證了中大醫學院「從零到一」並躋身全球頂尖行列的可行性。
對於有其他學科或會害怕大學資源向醫學院傾斜，霍泰輝認為校內上下一心支持成立醫學院是難能可貴，相信與科大長期擅於跨學科協作、互相支援有關。他相信政府將籌辦醫學院的重任交予科大，是經過深思熟慮，亦是很正確的決定。
