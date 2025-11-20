霍泰輝：科大籌辦醫學院很正確　自稱中大開荒牛證「零到一」可行

科技大學獲選籌辦本港第三間醫學院，香港中文大學醫學院前院長霍泰輝教授今日（20日）在報章撰文，稱儘管有人質疑科大從未開辦任何醫療培訓課程，但他毫不擔心，形容自己作為中大醫學院「開荒牛」，見證「零到一」的可行性。他認為政府交由科大籌建醫學院是深思熟慮且很正確的決定，至於會否分薄其他學科資源，他則說校內上下一心支持成立醫學院，這與科大長期擅長於跨學科協作、互相支援有關。



香港中文大學副校長及兒科專家霍泰輝接受訪問時坦言，若他去考執業試，可能也會不合格。（團結香港基金提供）

作為過渡設施的醫學院大樓選址位於現時清水灣校園內鄰近鄭裕彤樓的網球場及露天停車場。

霍泰輝：利用新架構培育擁抱科技的醫生

霍泰輝憶述，他與科大的緣分始於多年前，由科大前校長陳繁昌教授牽線，為促進科大與中大醫學院合作，因此與傑出腦神經科學家葉玉如展開科研合作。約兩年前，已退休的霍泰輝接到科大校長葉玉如的邀請，協助籌辦香港第三所醫學院。原計劃享受退休生活的霍泰輝表示，沒有太多猶豫便答應。

因為我想這是給香港的一個大好機會，利用一個新架構在亳無包袱下，更好地掌握「醫工結合」的大趨勢，為香港培育新一代能擁抱科技的醫生，讓慣於蕭規曹隨的醫療行業增添新動能。 霍泰輝

霍泰輝又憶述多年前引入微創手術時，被老教授譏笑是「匙孔手術」，時至今日已是大勢所趨。他說：「科技發展一日千里，醫療教育和培訓，一定要與時並進，微創手術的例子告訴我們新生事物在舊架構裏往往較難茁壯成長。」

作為中大醫學院「開荒牛」 不擔心科大缺經驗

對於有人質疑科大缺乏醫療培訓經驗，霍泰輝表示毫不擔心。他以自己作為中大醫學院「開荒牛」的經驗為證，親身見證了中大醫學院「從零到一」並躋身全球頂尖行列的可行性。

對於有其他學科或會害怕大學資源向醫學院傾斜，霍泰輝認為校內上下一心支持成立醫學院是難能可貴，相信與科大長期擅於跨學科協作、互相支援有關。他相信政府將籌辦醫學院的重任交予科大，是經過深思熟慮，亦是很正確的決定。