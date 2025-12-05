無業漢涉姦已婚婦　抽大麻為由約見面　後樓梯無載安全套下施暴

無業漢透過交友軟件認識一名已婚婦，並即約該婦人食大麻，婦人應約，無業漢便帶她到紅磡家維邨一大廈，涉嫌在後樓梯在無載安全套下把婦人強姦，他稱要回單位取大麻時，婦人即下樓梯告知保安並報警，並發現無業漢刪除二人的通訊記錄。無業被捕後稱：「條女自願同我講扑嘢㗎喎」。他否認強姦罪，案件今（5日）在高等法院開審。



被告盧彥銘，32歲，報稱無業。他被控於2023年10月30日，在紅磡家維邨家義樓1樓梯間強姦女子X。

被告盧彥銘否認強姦罪，在高等法院受審。(朱棨新攝)

被告問X是否想Smoke嘢

控方在開案陳詞指，已婚的X與被告同年，她案發時30歲。案發日下午4時許，X接納被告於交友軟件Heymandi的交友邀請，兩人之後透過通訊程式Telegram通話，並交換相片。被告問X是否想「Smoke嘢」，又指住所有大麻。X因心情欠佳，加上好奇答應。

兩人相見已拖手被告並有吻X

兩人相約當晚6時許在何文田港鐵站見面，其後被告帶X到家維邨，途中兩人曾拖手，被告亦有攬X的腰和吻她。晚上7時許，被告拖著X進入嘉興樓，並稱要到後樓梯才可抽食大麻，把X帶到案發地點。

被告在後樓梯強姦X

被告在後樓梯時不斷吻X，X曾推開被告謂：「唔好搞我。」被告未有理會，繼續吻她的臉、咀和頸。他繼而把手伸入X的上衣，隔著胸圍摸她的胸，又伸手入X的裙褲下方，摸其下體。被告之後拉開X內褲，並與X性交，X大叫：「唔好搞。」被告抽插數下後停止，X轉身看到被告未有戴上安全套。

X等候警員期間發現與被告訊息全被刪

被告之後離開，並稱要往取大麻，X大驚，整理衣服後到地下，向保安透露被強姦，保安替她報警。她在等候警員期間，發現她和被告之間的訊息已被刪除。

被告警誡下指X自願

警員翻看閉路電視片段，鎖定被告身份。被告被捕後在警誡下稱：「條女自願同我扑嘢㗎喎。」

案件編號：HCCC361/2024