工人涉求妻行房不遂　稱願付款亦被拒　綁妻手見她眼泛淚光下施暴

中年紮鐵工人思疑結婚近卅年的妻子和前男友舊情復熾，開始對他冷淡，且不願和他性交。有次他在住所要求妻子性交被拒，便提出願意付款，妻不肯之餘，更問他是否想離婚，工人涉一怒下綁起妻子雙手，並眼見妻子已眼泛淚光，仍在未有使用避孕套下把她強姦。他之後涉拿出盤及放上炭，並點燃紙條，威嚇要和妻同歸於盡，最後妻哭求後，亦要妻在神臺前發誓不再和該男友交往。工人否認強姦和刑事恐懼罪，案件今（1日）在高等法院開審。



被告YHH，被控於2022年10月17日，在元朗天水圍強姦X，以及威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使該X受驚。

被告YHH高等法院否強姦及刑事恐嚇罪。(黃浩謙攝)

控方強調一紙婚書非任意作為的憑證

控方案情指，被告和X於案發時為夫婦。被告認為X案發時和另一名男子有染，因此不肯和他性交，遂在住所強姦X。被告用鞋帶綁起X的雙手，然後把X強姦。控方指，被告明知X不同意性交，因為他亦見到其妻眼有淚光。控方又強調，即使是夫婦，任何一方都不可強迫另一方性交，此屬婚內強姦，一紙婚書不是可任意作為的憑證。

性侵後放炭在盆並點燃紙條

至於刑事恐嚇罪，指被告性侵後為了令X受驚，把炭放在一個盆，然後用紙點燃，並同X稱：「不如我哋一齊走啦。」控方指，被告想恐嚇X和該男子分手：「唔好搞散頭家。」

認為X與前男友舊情復熾但X否認

控方播放被告被捕後的錄影會面，他在會面透露，於93年在內地和X結婚，之後來港定居。他指，妻子X於6、7年前和前男友舊情復熾，但她不承認有外遇。自此，被告和X感情轉淡，其後X改為在客廳睡覺。至2、3年前，X開始疏遠被告，並明言很久之前已不再愛他。

提出付錢與X性交被拒

被告亦指，和X分房而睡時，兩人仍有性交，但次數日漸減少。至案發日早上，被告要求和X性交，甚至提出付錢，X拒絕並著被告：「去廁所搞掂。」被告在會面中形容自己好無自尊。

綁X手性交時見妻眼有淚光

被告指X繼而反問他是否想離婚，他因此氣憤，在床上捉著X的手。兩人傾談約10分鐘，X仍然堅拒和被告性交。其後，被告用鞋帶從後綁起X的雙手，然後在沒有使用安全套下，和X性交。他指，X當時眼有淚光。

X哭著求被告念及幼子不要燒炭

性交後，被告把炭放在一個盆，並用紙點燃向X說：「一生人最愛你......一齊燒炭走，好唔好？」X起初只是哭泣，之後回應稱，望被告顧及他們最年幼的兒子，不要燒炭。他在會面中補充，當時炭未有燒著。

事後二人在菩薩前發誓

兩人之後在菩薩面前發誓，被告發誓會順從X，X則同意不再和該男子有任何交往。發誓後，被告用鎅刀解開綁X的鞋帶。

案件編號：HCCC 204/2024