13歲女童被綁架強姦　搵錢計劃被破壞教訓事主　「四條哥」囚8年

13歲女童疑為朋友出頭得罪黑幫，聖誕夜被綁架到尖沙咀一個多人聚集的單位，被脫光衣服，赤裸著身遭多人輪流毆打及被啤酒淋頭，其中一名外號「四條哥」的中二男生，更涉嫌把她反鎖房間強姦，事後並要她拍下道歉片及承諾還款。3男1女經審訊被裁定綁架及強姦等罪成。法官張慧玲今（2日）在高等法院判刑時稱，斥強姦罪成的首被告是主謀和始作俑者，他因女童破壞其「搵錢」計劃而想教訓她，判他監禁8年，其餘2男1女則判監禁18個月和教導所。



4名被告：陳宏烽（20歲，案發時為中二生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡(18歲，女)，及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，尖沙咀山林道某大廈單位。

首被告陳宏烽綁架及強姦等罪成，被判囚8年。

事主X至今仍有創傷後遺症

法官庭上引述X的創傷報告，指她至今仍有創傷後遺症。她以為案發時次被告只是找她聊天，感到遭對方出賣，難以再相信他人。她被性侵後，對性失去興趣。此外，她事後在網上看到涉案影片，對她造成二次傷害。

首被告曾因販毒判囚38個月

法官亦透露，首被告曾因兩項販毒罪，於2022年被判囚38個月。他求情時堅持沒有犯案，表明一定會上訴。此外，心理報告指首被告自我中心、把責任推給他人和「搞對抗」，對自己的問題欠洞悉力，認為其重犯機會高。

X雖非乖乖女亦受法律保護

法官判刑時指，X作供時承認是黑社會成員，訊息亦顯示她撩事鬥非。惟法官強調，雖然X不是「乖乖女」，但她亦受法例保護。X在案發時被侮辱，被迫脫下衣服。她亦在不認識的人面前，遭到毆打。

官斥首被告是主謀和始作俑者

法官直指，首被告是主謀和始作俑者，他因X破壞其「搵錢」計劃，因此想教訓X。法官亦考慮，首被告強姦前曾拳打牆壁，迫她就範。他也沒有使用避孕套，令X有懷孕和感染性病的風險。法官最終就他面對的4項控罪，判囚8年。

次被告判囚18個月餘下兩被告判教導所

此外，法官判處次被告監禁18個月。他早前因洗黑錢罪被判監17個月，現時仍在服刑。法官下令本案的5個月刑期，和洗黑錢罪的刑期同期執行。至於第三和第四被告，則被判處教導所。

事主X 曾與次被告拍拖數天

控方案情指，13歲事主X升中學後，在網上認識了一班朋友，當中有人是黑社會成員。X與次被告（外號熊貓）曾拍拖數天，案發前已分手。首3名被告互相認識，第四被告是首被告的「𡃁」。案發前約10天，X為1名遭首被告逼參與「仙人跳」的女性朋友出頭，卻反遭首被告指責X令他損失2萬元，並要X還錢。

X被綁架後被脫衣及遭人輪流毆打

聖誕節當日，X遭綁架到涉案單位，在場有十多名首被告的手下，還有次被告在場。首被告和第三被告迫X脫衣，並有人拍攝過程，當X脫光後，首被告的手下再次入房，X在眾目睽睽下赤裸身體。其後，有人輪流對X拳打腳踢，第三被告用茶和啤酒等淋在X頭上，又拍片問X：「會唔會搵返CWK（X的前度男友、第三被告的現任男友）？」X說不會。

X同夜遭首被告反鎖房內強姦

同晚，首被告曾帶X到附近酒吧飲酒，二人重返單位後首被告藉故有事商討，帶X入房鎖上門，逼X口交及強姦X。首被告要X拍片說：「我對唔住四條哥(即首被告)。」又要X說稱：「要喺30號之前還返2萬畀四條哥。」首被告完事後付了100元給X乘車回家。X母在12月27日發現X有不尋常傷勢後聯絡社工，最終揭發事件。

X供稱曾被女被告掌摑逾百下

X作供時指，在房內遭案中唯一女被告，即第三被告李珮怡掌摑逾百下，並指首被告壓住她的頭要求性交，她不肯，首被告即一拳打向牆，嚷「你快啲啦！」X離開單位後乘的士到美孚找黑社會朋友，大佬「大成」建議她不要回家，並叫X跟他到其「契妹」家暫住。「大成」其後與X發生性關係。

案件編號：HCCC 1/2024