宏福苑火災｜搭棚業：拆網人手荒　3日限期「抆水」料周日續開工

大埔宏福苑五級火，政府調查後懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中。發展局早前宣布為保障公眾安全，所有正在進行大維修的公營及私營樓宇，必須3日内拆除外牆棚網，明天（6日）是最後一天。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德指業界人手不足，目前拆網進度緩慢，明天趕及死線完成較「抆水」。即使許多判頭提高日薪兩、三成至近3千元「搶人才」，仍未能聘請足夠人手，估計許多工人星期日投票日仍需開工繼續拆網，希望當局放寬限期。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，許多工人均稱星期日投票日仍需開工，形容3日時間較「抆水」，希望當局可放寬時限。（資料圖片）

發展局宣佈，所有維修樓宇，如有棚網，須在3日内拆除。（梁鵬威攝）

工會料周六完成拆網較「抆水」

何炳德指，現時約有200至300個維修項目仍有棚網，而全港僅有約3,000名棚工，如果需在3日内拆除，所有棚工須停止其餘所有工作，惟承建商未必願意配合，導致目前拆網進度緩慢。他形容3日時限較「抆水」，料部分工程需申請延期。

有相當一部分工友都話，投票日（7日）都要繼續拆網，換言之佢都評估聽日完成唔到任務。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德

發展局要求所有維修樓宇，若外牆有棚網，必須在3日内拆除。（梁鵬威攝）

判頭加人工至3千元搶人才不成功

他又指，許多判頭已經將棚工日薪增加至2,000至3,000元，較以往多兩、三成，但仍未能聘請足夠人手。曾經有人試圖聘請雜工拆網，惟他們未受過專業訓練，會引來安全問題，亦不符合法例。

冀政府放寬拆網限期 料之後有逾20日真空期

何炳德又指基於安全考慮，拆除棚網前應先移除棚架上的雜物，以免墜下傷害途人，認為至少到星期日才能完成，希望當局可放寬限期。

他又指有阻燃棚網斷貨，估計拆網後或有20至30日「真空期」未能拉網。他希望當局可為業界物色受認可的阻燃網生產商，令業界可以盡快重新拉網。

《香港01》正向發展局查詢目前還有多少維修工程未拆除棚網、有多少宗延期申請等。