宏福苑大火．禁煙｜長實稱有提供吸煙區︰如違規通報全行永不錄用

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，除了不阻燃棚網及發泡膠外，地盤工吸煙問題被認為是起火原因之一。香港地產建設商會正陸續收集各會員的意見，將開會討論地盤全面禁煙，而長江實業集團今日（5日）回應指，旗下地盤一向嚴禁吸煙，只為工人提供指定吸煙區，如有工人違規吸煙，一律開除及逐出地盤，近日更加強罰則，將通報業界永不錄用。



大埔宏福苑火災過後，11月30日所見，有的全幢薰黑，有的受損嚴重，4,000人的美好家園付之一炬。（資料圖片／夏家朗攝）

近日網上流傳，恒基兆業地產集團有地盤貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，否則罰款5,000元及永不錄用。（Threads@wakarimasu__）

11月底有影片顯示，穿上橙黃色維修工人制服的男子，蹲坐在石屎上吸煙，煙霧彌漫，距離棚架相當近，不遠處便是綠色棚網。（Threads@jackyyy0728）

網上流傳地盤貼告示警告工人切勿攜帶煙包 否則永不錄用

大埔宏福苑五級火災的起火原因仍在調查，除了不阻燃棚網及發泡膠外，社會不少聲音歸咎於地盤工吸煙並亂丟煙頭。近日網上流傳，恒基兆業地產集團位於深水埗巴域街的地盤，已貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，若發現地盤工違規，將罰款5,000元，並即時逐出地盤，永不錄用，事件引起網民熱烈討論。

香港地產建設商會將開會討論地盤全面禁煙事宜。（資料圖片）

地產建設商會正收集會員意見 將開會討論地盤全面禁煙

香港地產建設商會執委會主席梁志堅周四（4日）表示，商會最快今日（5日）開會討論地盤全面禁煙事宜，又指如達成共識，將發放指引予各發展商，而他本人表明支持地盤全面禁煙，相信各會員願意跟隨。至今日，商會表示，正陸續收集各會員的意見，並無議程討論相關問題。

長江實業集團表示，如有工人違規吸煙，一律開除及逐出地盤，並通報業界「永不錄用」。（資料圖片）

長實︰如有工人違規吸煙 通報業界「永不錄用」

惟香港四大地產商之一的長江實業集團今日已率先回應指，旗下地盤一向嚴禁吸煙，只為工人提供指定吸煙區，如有工人違規吸煙，一律開除及逐出地盤，近日更加強罰則，將向建造業議會檢舉違規者，以通報業界「永不錄用」。