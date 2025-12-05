宏福苑大火．禁煙｜長實稱有提供吸煙區︰如違規通報全行永不錄用
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，除了不阻燃棚網及發泡膠外，地盤工吸煙問題被認為是起火原因之一。香港地產建設商會正陸續收集各會員的意見，將開會討論地盤全面禁煙，而長江實業集團今日（5日）回應指，旗下地盤一向嚴禁吸煙，只為工人提供指定吸煙區，如有工人違規吸煙，一律開除及逐出地盤，近日更加強罰則，將通報業界永不錄用。
網上流傳地盤貼告示警告工人切勿攜帶煙包 否則永不錄用
大埔宏福苑五級火災的起火原因仍在調查，除了不阻燃棚網及發泡膠外，社會不少聲音歸咎於地盤工吸煙並亂丟煙頭。近日網上流傳，恒基兆業地產集團位於深水埗巴域街的地盤，已貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，若發現地盤工違規，將罰款5,000元，並即時逐出地盤，永不錄用，事件引起網民熱烈討論。
地產建設商會正收集會員意見 將開會討論地盤全面禁煙
香港地產建設商會執委會主席梁志堅周四（4日）表示，商會最快今日（5日）開會討論地盤全面禁煙事宜，又指如達成共識，將發放指引予各發展商，而他本人表明支持地盤全面禁煙，相信各會員願意跟隨。至今日，商會表示，正陸續收集各會員的意見，並無議程討論相關問題。
長實︰如有工人違規吸煙 通報業界「永不錄用」
惟香港四大地產商之一的長江實業集團今日已率先回應指，旗下地盤一向嚴禁吸煙，只為工人提供指定吸煙區，如有工人違規吸煙，一律開除及逐出地盤，近日更加強罰則，將向建造業議會檢舉違規者，以通報業界「永不錄用」。
