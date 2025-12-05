宏福苑大火．棚網｜銷售商稱「溝網」非新事　普遍重價錢多於質量

大埔宏福苑發生五級大火，引發市民對棚網是否具阻燃功能的關注。有銷售商表示，現時具阻燃性質棚網經已斷貨，價錢由原本80元一卷大幅上升至180元，預計最快要兩星期後才可返貨，及後仍需一至兩星期檢測，估計「停工期」或近一個月。



早前廉政公署調查發現，有人以「溝網」方式把合規與不合規棚網混用，他對相關做法不感「出奇」，認為政府應就棚網定義作規管，必需具阻燃性質可稱作棚網。



柴灣峰華邨早前被揭發棚網檢驗報告造假。（資料圖片/林遠航攝）

具阻燃標準棚網慘劇後漲價1.25倍 缺貨料達兩周

棚網銷售商負責人麥偉強今（5日）在商台節目表示，大火發生後，具阻燃功能的棚網已經斷貨，價格亦由原本的80元一卷，大幅上升至180元。

貨到後要再測試 預計「停工期」或近一個月

發展局於12月3日宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，需在三日內，即明日（6日）或之前全部拆除，經檢驗合格後方可再上架。被問阻燃棚網何時會有充足供應，他表示，最快可於兩星期後返貨，惟貨到後要再測試，預計再需時一到兩個星期，變相會段時間真空。

大埔宏福苑火災，部份棚網樣本確認不達阻燃要求。（資料圖片/潘耀昇攝）

業界普遍重價錢多於質量 倡立法定義具阻燃性始可稱棚網

廉政公署調查發現，有人以「溝網」方式把合規與不合規棚網混用，以圖魚目混珠通過測試。他對相關做法不感「出奇」，認為業界普遍重視價錢多於質量。他建議，政府應立法就棚網的定義作規管，必須具阻燃性質才可稱作棚網，「即係你起碼變咗正式個名，你一定要好清晰囉」。

部份質量極差的棚網可以肉眼分辨

近期有棚網證書被發現造假，他表示現階段只好將購入的棚網，交到香港的實驗室化驗，無可避免會令成本上升。他透露，部份質量極差的棚網可以肉眼或觸摸分辨是否阻燃，「冇阻燃嗰啲好明顯輕過有阻燃好多，同埋啲網亦都密啲，即係有阻燃嗰啲」。

至於如何判斷棚網是否具阻燃性質，他說，正常阻燃棚網亦可燒著，只是離開火炎後便會停止起火。他並指，阻燃棚網在燃燒時亦會有溶膠滴下，惟掉下的溶膠不會點燃其他物品。