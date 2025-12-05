拆棚網｜政府：費用應由承建商承擔　民青局及發展局將向業主支援

大埔宏福苑五級火災，揭示現時地盤棚網監管的漏洞。政府日前宣布，所有現時正進行大維修的樓宇如外牆有棚網，須在周六（6日）或之前完成拆除。發展局表示，拆除棚網所涉費用應由承建商承擔，除非承建商與法團所簽合約另作訂明。為進一步釋除業主和居民的疑慮，發展局會聯同民政及青年事務局，為業主提供支援。



發展局拆網令後，不少維修工程拆棚網。圖為屯門怡樂花園，其承建商為負責大埔宏福苑的宏業建築工程。（羅國輝攝）

發展局宣佈，所有維修樓宇，如有棚網，須在3日内拆除。（梁鵬威攝）

發展局宣佈，所有維修樓宇，如有棚網，須在3日内拆除。（梁鵬威攝）

發展局表示，由於拆除棚網的指令是屋宇署署長及相關部門基於公眾安全考慮，根據《建築物條例》所賦予之權力向相關承建商發出，有關費用應由承建商承擔，除非承建商與法團所簽合約另作訂明。發展局又稱，如個別個案需更多時間處理棚網下架，可預先通報相關部門，如有合理理由，部門會作出適當通融。

發展局又指，為進一步釋除業主和居民的疑慮，會聯同民政及青年事務局會為相關業主提供支援，包括夥拍相關法定機構和專業組織，為業主提供大廈維修方面的專業意見，例如與工程合約、物業及設施管理等測量相關問題、聘請認可人士／註冊檢驗人員及工程招標時要注意的事項及如何保障自身權益等。各區區議員亦會主動聯絡相關大廈的法團，提供支援和跟進個案。