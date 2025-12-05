宏福苑大火01追蹤｜檢四屋苑棚腳棚網化驗　初步符合英國標準

大埔宏福苑火災造成超過逾百人命傷亡，棚網未阻燃疑為大火蔓延的其中一個主因，《香港01》更揭發有假的棚網阻燃檢測報告。記者在大火兩日後（11月28日），獲得四個屋苑近棚腳的棚網，到香港標準及檢定中心作英國標準化驗，包括大埔宏福苑、火炭穗禾苑、荔景清麗苑及屯門怡樂花園，四個屋苑棚網初步均符合屋宇署要求的英國標準。其中清麗苑、怡樂花園的內地檢測報告疑為造假；穗禾苑有香港和武漢的檢測報告，兩機構均確認報告真確。

港府官員表明，有承建商「溝網」，在棚腳用阻燃棚網、其他地方用便宜一半的非阻燃棚網，以避過檢查，由於檢測樣本主要為居民從棚腳剪下，未必能反映全部棚網質素。



【大埔宏福苑火災・專頁】

《香港01》記者在周一（1日）於大埔廣福邨休憩處位置檢獲四塊約0.5米乘1米、疑為宏福苑較完整的棚網，化驗結果符合英國標準。（香港標準及檢定中心）

保安局局長鄧炳強在宏福苑大火兩日後（11月28日），曾表示棚網阻燃的初步檢測結果合格，但三日後再派人員檢取20個樣本，發現有7個樣本不合格，未合格的樣本都是位於較容易取得樣本的位置，但未有解釋是根據哪一個標準作化驗。

《香港01》記者在周一（1日）於大埔宏福苑附近檢獲四塊約0.5米乘1米、疑為宏福苑較完整的棚網，化驗結果符合英國標準。（香港01記者攝）

三屋苑樣本屬棚腳圍網 宏福苑檢較完整棚網

根據屋宇署的要求，建築用的棚網要具有阻燃效果，要符合英國標準BS5867-2:2008（Type B）、中國標準GB5725-2009或美國的NFPA701：2019（Test Method 2）。

《香港01》同日把三個屋苑居民提供的棚網樣本提供予香港標準及檢定中心作英國標準化驗，包括火炭穗禾苑、荔景清麗苑及屯門怡樂花園，居民稱三個屋苑樣本全部都是從棚腳位置檢取。

另外，《香港01》記者在12月1日於大埔宏福苑附近，檢獲四塊約0.5米乘1米、疑為宏福苑較完整的棚網，同樣取到香港標準及檢定中心作英國標準化驗。

《香港01》取得火炭穗禾苑、荔景清麗苑及屯門怡樂花園的棚腳棚網樣本，到認可化驗所作化驗，同樣符合英國標準。（梁祖饒攝）

四屋苑樣本燒15秒 孔洞火焰沒燒到邊緣位置

四個屋苑的棚網樣本初步檢測結果為合格。根據英國標準的要求，測試樣本須燃燒15秒，並觀察樣上有否出現孔洞及火焰有否蔓延，來判斷是否合格。合格樣本燒穿的孔洞和火焰的最低部份，不得燒至樣本的頂部邊緣和垂直邊緣；且不得有燃燒碎片和燃燒滴落物掉落。

怡樂花園及穗禾苑的樣本，化驗結果同樣符合英國標準。（香港標準及檢定中心）

清麗苑的樣本化驗結果同樣符合英國標準。（香港標準及檢定中心）

採樣位置、數量受限

根據香港標準及檢定中心的要求，每個屋苑本要進行6次測試，並要在不同位置檢取樣本。但礙於獲取的棚網樣本大小及數量有限，只有宏福苑的樣本可作6次測試，並且極有機會為同一位置檢取，餘下三個屋苑的樣本亦只可作一次測試。故此，有關測試未必最為準確，但化驗結果初步證符英國標準。

保安局局長鄧炳強稱，公布棚網阻燃測試初步合格，是「透明」、「負責任」政府所為。（資料圖片／楊凱力攝）

清麗苑、怡樂花園內地檢測報告疑造假

《香港01》分別於11月28日和12月1日率先揭發，有屋苑維修承建商公開的內地檢測報告涉嫌造假，其中「濱州市檢驗檢測中心」報告無法查閱，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」已經改名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，職員稱用舊名、舊編號的「百分百造假」。

在該四個屋苑，清麗苑的2025年檢測報告由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出，但為該機構的舊名，現名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，職員稱用舊名屬假證書。

怡樂花園的檢測報告由「濱州市檢驗檢測中心」發出，鄧炳強曾表示該檢測中心電話號碼為空號。

穗禾苑用香港SGS及武漢報告 兩機構確認真確

穗禾苑的檢測報告則由香港通用檢測認證公司（SGS）及國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（武漢）發出，分別檢驗英國標準BS5867-2:2008（Type B）及中國標準GB5725-2009，SGS及勞動保護用品質量檢驗檢測中心（武漢）向記者確認曾發出相關證書。

宏福苑則未見網上流傳相關檢測報告。

▼宏福苑棚網▼



▼沙田穗禾苑棚網▼



▼屯門怡樂花園棚網▼



▼清麗苑棚網▼

