宏福苑火災｜官員社交平台齊「復常」　頭像清一色用八字撐改革

大埔宏福苑火災造成多人死傷，及後一眾政府官員社交平台紛紛轉為灰調，惟今日（6日）逐漸轉回彩色，頭像換成「深化改革、同創未來」的標語。



李家超Facebook轉回彩色。

大埔火災後，港府不但將所有由政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，宣佈政府官員減少出席非必要的公開活動，亦設立為期三天的哀悼期，各官員的社交平台專頁均轉到灰調，部分更換走頭像。

李家超上周二宣布設立獨立委員會，徹查火災真相及推動制度改革，同時決定如期在明日（12月7日）舉行立法會選舉。昨日傍晚他見記者時又表示，要讓災民和整個社會走出這困擾，盡量過正常生活是有幫助的。

我覺得整個社會都要逐步逐步地盡快回復正常，這對於災民回復正常生活都很重要。 行政長官李家超

李家超又表示，在新一屆立法會召開第一個會議時，政府便會提出政府議案，與立法會商討如何支援災民和重建復常。

隨着社會踏上災後重建與「復常」之路，政府官員社交平台今日起都轉回彩色，頭像清一色為綠底白字「深化改革、同創未來」。