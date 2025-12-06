基孔肯雅熱｜居葵芳邨六旬婦疑行山期間染疫　青衣自然徑風險高

衞生防護中心周六（6日）表示，新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，涉及一名67歲女子，居於葵芳邨。調查顯示，她於12月2日及3日分別出現關節痛及發燒，周五（5日）出現皮疹，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，目前情況穩定。



病人潛伏期內不曾外遊，曾於上月底到青衣自然徑行山，除青衣外，病人其他活動地點與早前確診個案曾到訪之地無重疊。中心認為，病人較大機會於青衣自然徑行山時受感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。鑑於近期部分確診個案報稱曾在青衣自然徑行山期間被蚊叮咬，中心評估該自然徑風險高。



有多名輸入個案及本地個基孔肯雅熱患者曾到青衣自然徑。（資料圖片／黃學潤攝）

衞生防護中心表示，新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，涉及一名67歲女子，住所位於葵芳邨。調查顯示，她於12月2日及3日分別出現關節痛及發燒，周五（5日）出現皮疹，同同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

調查顯示，病人潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。她曾於11月29日與一名家居接觸者到青衣自然徑行山。除此以外，中心未發現她在潛伏期內的其他活動地點與早前確診個案曾到訪的地點有重疊。中心認為，病人較大機會於當日在青衣自然徑一帶行山時受到感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。她的家居接觸者暫時沒有出現病徵。

中心續表示，近期部分確診個案報稱曾在青衣自然徑行山期間被蚊叮咬，該徑風險較高，呼籲近期曾在青衣北一帶活動或在青衣自然徑行山的人士，若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電早前設立的查詢熱線（電話：2125 2373）。熱線會繼續由上午9時至下午8時運作。

食環署針對青衣自然徑持續進行密集式霧化處理以殺滅成蚊，在合適的地方使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗，以提升工作成效。署方亦設置新型捕蚊器、清理可引致積水的棄置容器和垃圾、以及在無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑。食環署已聯同葵青民政事務處、地政總署及渠務署在青衣自然徑加強清除潛在蚊子滋生地，並向該處行山人士派發宣傳單張，呼籲市民提防蚊患及採取個人保護措施。

另外，就日前公布的一宗本地個案（涉及一名居於上環的23歲女子），中心呼籲在上環皇后大道西（近摩利臣街和荷李活道一帶）居住或上班的市民，如於11月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心人員會繼續接觸上述地點的市民，提醒他們留意有否相關病徵和注意家居環境衞生。

本港今年累計錄得78宗基孔肯雅熱確診個案中，10宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。