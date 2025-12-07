宏福苑大火一戶一社工｜13戶未能聯絡　孫玉菡：不排除全戶罹難

大埔宏福苑大火至今證實159人死亡，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，當局會繼續全力聯繫非同住的家屬。



大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡。（資料圖片／廖雁雄攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，宏福苑暫時仍有13戶住戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難。（夏家朗攝攝）

繼續全力聯繫非同住家屬

勞工及福利局局長孫玉菡今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，宏福苑1,984戶居民中，有1,971戶已透過「一戶一社工」跟進。至於仍然未能聯絡上的13戶，孫玉菡不排除他們全戶罹難，但會繼續全力聯繫非同住的家屬，希望儘快釐清失聯原因。

▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



▼11月26日 宏福苑黃伯對妻子困火場悲痛吶喊▼



社署2000社工近乎每位都「擠出時間」 一對一跟進宏福苑個案

孫玉菡又提到，社會福利署共有約2,000位社工，近乎每位社工都在「擠出時間」一對一跟進宏福苑居民個案，又強調會長期支援宏福苑居民。不過，他強調社署社工原本的工作不會停止，呼籲市民毋須擔心社工無法兼顧。他又提到，日後在專門領域例如需要「哀傷輔導」時，會向相關機構尋求人手支援。

▼12月3日 消防員及警方在宏福苑火災現場調查▼



▼12月3日 市民到場悼念大埔宏福苑大火死難者▼

