宏福苑火災｜陳國基：拆棚網非「懲罰」承辦商 將推新守則保安全
撰文：馮子健
出版：更新：
宏福苑火災造成嚴重傷亡，政府要求全港棚網三日內下架。政務司司長陳國基今日（7日）表示拆棚網的目的不是懲罰承辦商，強調只是想安全，未來會有新的守則確保圍網安全。
拆網令可「遲一日半日」 未來有手則確保圍網安全
陳國基早上投票後會見傳媒，被問到拆棚網令會否可以延遲，如何處理拆除後居民仍擔心的安全問題，他表示，警方及廉署發現有人造假，考慮到安全要求棚網全面下架，希望承辦商盡快做。
他說目前大部分已完成拆除，少部分未做到，可以允許適當延長期限。他強調，工作目的不是懲罰承辦商，只是想安全，「遲一日半日」是允許的，未來一定有新的守則確保圍網安全才會讓圍網重新上架。他重提有人將合規格與不合規格的圍網混合利用，未來要堵塞漏洞。他希望將來所有圍網是安全的，形容這就是工作目標。
大埔火災｜屋宇署指175幢私人樓宇已拆網 3大廈獲延期至下周完成宏福苑大火災｜拆網今最後限期 搭棚業：仍有部份承辦商未能完成拆網令最後限期 建造業：棚網訂購需至少兩周 有分銷商不敢入貨宏福苑火災｜搭棚業：拆網人手荒 3日限期「抆水」料周日續開工立法會選舉・持續更新｜兩小時投票率4.18% 曾國衞：安排暢順宏福苑火災｜政府巡查不力？陳國基籲自律：再多監管難防鋌而走險