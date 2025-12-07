宏福苑火災｜陳國基：拆棚網非「懲罰」承辦商　將推新守則保安全

宏福苑火災造成嚴重傷亡，政府要求全港棚網三日內下架。政務司司長陳國基今日（7日）表示拆棚網的目的不是懲罰承辦商，強調只是想安全，未來會有新的守則確保圍網安全。



發展局拆網令後，不少維修工程拆棚網。圖為屯門怡樂花園，其承建商為負責大埔宏福苑的宏業建築工程。（羅國輝攝）

拆網令可「遲一日半日」 未來有手則確保圍網安全

陳國基早上投票後會見傳媒，被問到拆棚網令會否可以延遲，如何處理拆除後居民仍擔心的安全問題，他表示，警方及廉署發現有人造假，考慮到安全要求棚網全面下架，希望承辦商盡快做。

政務司司長陳國基。（洪戩昊攝/資料圖片）

他說目前大部分已完成拆除，少部分未做到，可以允許適當延長期限。他強調，工作目的不是懲罰承辦商，只是想安全，「遲一日半日」是允許的，未來一定有新的守則確保圍網安全才會讓圍網重新上架。他重提有人將合規格與不合規格的圍網混合利用，未來要堵塞漏洞。他希望將來所有圍網是安全的，形容這就是工作目標。