日本青森地震｜旅議會：約20團逾300團友在日　安全、無礙行程

日本本州東北青森縣東部海域12月8日晚上發生7.5級地震，更一度發出海嘯警報，氣象廳預計未來一周震央附近或可能再有強烈地震，提醒民眾保持警覺。香港旅遊業議會今日（9日）回覆查詢指，初步估計約20團、逾300名港人在北海道，目前所有旅客平安，行程也未有影響。



兩間旅行社縱橫遊及東瀛遊則分別有約百多名及60名客人在日本東北旅遊，全部安全，亦無需更改行程。縱橫遊常務董事袁振寧提醒在日旅客留意當地狀況，隨時確保通訊設備運作良好，但認為無須恐慌。入境處表示，至今未有接獲港人求助。



圖為2025年12月9日，日本近海發生7.6級地震後，日本北海道千歲市的一條高速公路展示封閉的訊息。 （Kyodo/via REUTERS）

入境處：至今未接港人求助

日本本州東北青森縣東部海域12月8日晚上發生7.5級地震。地震發生後，日本當局一度向北海道及本州東北等地沿岸地區發出海嘯警報，其中在岩手縣久慈港及北海道浦河町分別觀測到70及50厘米海嘯，而所有海嘯警報在今早上6時20分左右解除。（見另稿）

入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況。入境處指，至今未有接獲港人求助。

旅議會表示，由於外遊旅行團無需預先登記，故有關數字未有官方數據；初步估計約20團逾300人，目前所有旅客平安，行程也未有影響。

東瀛遊執行董事𧝁國全回覆查詢指，東瀛遊有30團、約800名客人在日，其中有3團、約60人身處日本東北，所有客人都安全，而且行程未有受礙。

2025年12月8日，日本青森縣外海晚上發生7.5級地震，首相高市早苗表示，目前已收到30人受傷的報告。從網上一段影片可見，位於青森縣八戶市的青森朝日廣播辦公室感受到地震的強度，劇烈搖晃持續約一分鐘，導致辦公室內的文件散落一地，大樓的牆壁和窗戶皆出現劇烈震動。（X@BABYLONBU5TER）

縱橫遊：300團友在日本 地震影響不大

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，目前有300多名客人在日本，其中有百多人在東北。地震發生後即時聯絡在當地導遊，得知地震影響不大，「起碼冇冧嘢」，而且手機警報顯示強度為4至5級，團員亦沒有受傷。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片/鄭子峰攝）

當地交通逐步復常 訪內陸景點行程如常

他續說，日本今日已解除所有海嘯警報，新幹線等交通已陸續恢復正常運作，加上他們旅行團的行程及景點都在內陸位置，並非沿海，行程暫時如常。至於日本當局預計未來一周震央附近或可能再有強烈地震，袁振寧提醒在日旅客可時刻保持警覺，當有突發狀況時可清醒應對，並需確保手機等通訊設備有電，可運作正常，不過他認為毋須太過恐慌。