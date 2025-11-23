基孔肯雅熱｜增2宗輸入個案　住元朗錦繡花園、青衣邨　皆曾北上

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（23日）下午5時，本港錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。首宗個案涉及一名69歲男子，居於元朗錦繡花園，曾到過雲南；第二宗個案涉及一名49歲女子，居於青衣邨，曾到訪珠海市及中山市。二人獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。



衞生署衞生防護中心表示，今日本港錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片）

一名居於元朗錦繡花園的69歲男子到過雲南後，感染基孔肯雅熱。（資料圖片／梁鵬威攝）

一名居於青衣邨的49歲女子，到過珠海市及中山市後，感染基孔肯雅熱。

患者家人及同行到內地人士暫時沒有出現病徵

首宗個案涉及一名69歲男子，居於元朗錦繡花園。他於11月9至16日到訪雲南，於11月20日出現關節痛，11月22日出現發燒，同日到博愛醫院急症室求醫。他的一名家居接觸者及三名同行到雲南的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

第二宗個案涉及一名49歲女子，居於青衣邨。初步調查顯示，她於11月2至5日與到訪珠海市及中山市，她於11月21日出現發燒、關節痛和皮疹，昨日（22日）到瑪嘉烈醫院急症室求醫。她的三名家居接觸者亦有同行，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

二人的血液樣本都對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。中心初步認為二人是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報相關衞生當局。

本港今年累計錄得70宗基孔肯雅熱確診個案，四宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

自今年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。中心指，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。