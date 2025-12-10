基孔肯雅熱｜青衣自然徑停開進行霧化滅蚊　歐家榮：暫不見大爆發

衞生署衞生防護中心昨日（9日）公布，因應近期有5宗基孔肯雅熱本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，相關部門近期將在該處進行更密集的滅蚊防蚊工作，該處將於昨晚起暫停向公眾開放。



衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日在港台節目《千禧年代》指，5名患者的發病期介乎11月中旬至12月，認為已經可以說是傳播鏈，不過暫時亦看不到大爆發的可能性。他指，相關部門將在青衣自然徑舉行大規模行動，包括霧化滅蚊及填平可能導致積水的凹凸位置，預計行動將持續7至10日。



青衣自然徑。（資料圖片／黃學潤攝）

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（資料圖片／梁鵬威攝)

5宗本地個案曾到訪青衣自然徑一帶

歐家榮今日在港台節目《千禧年代》指，基孔肯雅熱個案去過的其他地方也沒有發現重疊，但有5宗本地個案曾到訪青衣自然徑一帶，所以便鎖定該處；而他們行山時均沒採取防蚊措施。

至於青衣自然徑一帶環境，他指自然徑長近7公里，範圍很大，亦有很多植物及凹凸不平的泥地，容易有積水；現場亦有雨水渠被自然淤塞。

當局出招霧化滅蚊 填平凹凸位防積水 料持續7至10日

歐家榮指，現時感染源頭尚未消除，因為在該處環境滅蚊有一定難度；惟一般白紋伊蚊的飛行距離約100米，不會飛到市區。他表示，相關部門將在青衣自然徑舉行大規模行動，包括霧化滅蚊及填平可能導致積水的凹凸位置，預計行動將持續7至10日。

他提醒，基孔肯雅熱潛伏期達12日，呼籲曾到過青衣自然徑的人關注身體情況，若發病亦要告訴醫生曾到訪青衣自然徑。

蟲害專家認為青衣市區需加強防蚊

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源在同一節目表示，由於數個屋苑鄰近青衣自然徑，認為青衣市區亦需加強防蚊。他提醒住在青衣自然徑附近的居民要清理積水，及採取自我保護措施。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源。（資料圖片）

另外，相關部門將使用機械狗等新科技協助工作，梁廣源認為成效會比傳統方法高，因為青衣自然徑有很多樓梯，單靠人手滅蚊有一定難度。