基孔肯雅熱｜青衣自然徑爆疫 今晚起暫停開放 衞生署呼籲勿前往
撰文：林遠航
出版：更新：
本港今年累計錄得78宗基孔肯雅熱確診個案，10宗屬本地個案。衞生署衞生防護中心表示，因應近期有5宗本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，相關部門近期將在該處進行更密集的滅蚊防蚊工作，該處將於今日（9日）晚上起暫停向公眾開放。中心忠告市民現階段不要前往青衣自然徑，以減低感染風險。
衞生署衞生防護中心表示，截至今日（9日）下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。因應近期有5宗基孔肯雅熱本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，中心昨日（8日）與食環署、民政事務總署、渠務署、地政總署和土木工程拓展署代表舉行跨部門會議，討論進一步加強有關地點的防治蚊患工作，以保障公眾衞生和健康。
該5宗本地個案涉及兩男三女，年齡介乎49至67歲。他們於11月中旬至12月2日期間發病。流行病學調查顯示，5名患者的活動地點在青衣自然徑重疊，部份報稱在該徑被蚊叮咬，其中最新一宗個案於11月29日到訪該徑。
儘管相關部門在過去兩至三周已進行一連串防蚊滅蚊行動，但仍發現有曾到訪青衣自然徑的市民受感染，顯示有關地帶的感染風險依然存在。各部門昨日經討論後，已敲定進一步在青衣自然徑一帶加強防控蚊患的措施。
考慮到近期將在該處進行更密集的滅蚊防蚊工作，青衣自然徑將會暫停向公眾開放，直至另行通告為止。中心忠告市民現階段不要前往青衣自然徑，以減低感染基孔肯雅熱的風險。
