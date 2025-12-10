新都城肉檔冷藏牛肉冒新鮮肉　食環署批牟取暴利　封存520公斤貨

食環署今日（10日）在將軍澳新都城二期街市一間肉檔，揭發該店以冷藏肉冒充新鮮肉出售，包括約264公斤懷疑不當處理冷藏牛肉，及約256公斤預先包裝冷藏牛肉。食環署已即時封存該批牛肉，並檢取樣本進行防腐劑檢測。



調查指，該肉檔以鮮肉市價出售該批冷藏肉，每公斤賣約300元，價值共約15.6萬元，食環署形容是謀取暴利，又指正展開程序取消該店的牌照。



食環署今日（10日）在將軍澳新都城二期街市一間肉檔，揭發該店以冷藏肉冒充新鮮肉出售。（資料圖片）

食環署西貢區環境衞生辦事處高級衞生督察（環境衞生）羅佩君表示，署方早前收到市民舉報及投訴而展開調查，籌備數個月後，今日到欣景路新都城二期街市一間肉檔採取執法行動。行動中，署方檢獲約520公斤涉嫌違規處理的冷藏牛肉，當中包括約264公斤懷疑不當處理冷藏牛肉，及約256公斤預先包裝冷藏牛肉。

食環署今日（10日）在將軍澳新都城二期街市一間肉檔，揭發該店以冷藏肉冒充新鮮肉出售。（政府新聞處圖片）

食環署已即時封存該批牛肉，並檢取樣本進行防腐劑檢測。調查指，該肉檔以鮮肉市價出售該批冷藏肉，每公斤賣約300元，價值共約15.6萬元。肉檔持牌人涉嫌將冷藏牛肉當作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序，取消店舖牌照。

店舖衞生欠佳 牆上有難以清洗污跡 將面臨檢控

署方在行動中亦發現，該店衞生情況欠佳，例如牆上有難以清洗的污跡，違反《食物業規例》，會向持牌提出檢控，亦就店舖未能提供送貨單據及沒有妥善儲存冷藏牛肉，發出兩個口頭警告。

羅佩君批評該店謀取暴利，指其行為不但造成不公平競爭，更會引發食物安全問題。署方又指，針對被吊銷牌照的店鋪，署方會嚴格審查，防止違規者透過更換持牌人或店號等方式，原址重開。