宏福苑火災｜援助基金收到捐款增至31億　捐款人可申請稅務寬減

由政務司副司長卓永興召集的「大埔宏福苑援助基金督導委員會」，今日（10日）舉行首次會議。委員會同意在基金下新增一項特別補助，向大埔宏福苑每個單位的業主發放10萬元。卓永興指，新增的業主補助可為受影響單位的業主，包括出租單位的業主，提供即時的援助。



政務司副司長卓永興今日主持「大埔宏福苑援助基金」督導委員會第一次會議。（政府新聞處圖片）

「大埔宏福苑援助基金」至今已收到的外界捐款約31億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為34億元。基金的帳目將按照《條例》的規定呈交審計署署長進行審計，而基金的報告也會提交立法會省覽。

向「大埔宏福苑援助基金」作出的捐款，會被視為捐贈予政府作慈善用途的認可慈善捐款。捐款人可在有關課稅年度申請並獲得扣除該捐款。5萬元或以下的捐款，若以轉帳方式過戶至基金戶口，可透過捐款記錄以作核實，獲得稅務寬減。詳細安排會於12月15日在政府大埔宏福苑支援服務的專題網站公布。

+ 18

▼11月26日 宏福苑黃伯對妻子困火場悲痛吶喊▼

