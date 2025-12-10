宏福苑火災｜會否原址重建？卓永興：可能性很多需待政府完成研究

大埔宏福苑發生五級火災，160人罹難，約1,984戶居民失去家園。近日有消息指政府初步接觸市建局，商討重建問題，民建聯建議就在大埔富善邨附近一幅熟地重建。



政務司副司長卓永興今日（10日）被問到會否原址重建、預計動用「大埔宏福苑援助基金」多少資金。他表示，財政司副司長黃偉綸負責研究災民的長期住屋問題，有很多可能性和選擇，同時亦需考慮很多因素，最終宏福苑原址如何處理取決於政府提出的建議，現時需要等待政府完成研究工作。



大埔宏福苑五級火災，160人罹難，約1,984戶居民失去家園。（資料圖片/夏家朗攝）

宏福苑五級火造成逾百人死亡，事件令海外港人也感到痛心。（資料圖片）

卓永興：現階段有很多可能性

大埔宏福苑發生火災後政府成立援助基金，政務司副司長卓永興今日（10日）指，政府3億元資金連同31億元捐款，援助基金累計約34億元。他指部份業主受火災影響，難以用租金收入應付日常開支，承受一定財政壓力，政府將向每個單位的業主發放一筆過10萬元補助。

被問到會否重建宏福苑、估計需動用基金多少、如何處理原址土地等，卓永興表示行政長官委託財政司副司長黃偉綸負責「應急住宿安排工作組」，研究中長期的住宿安排。

明顯地有很多可能性、不同的選項、很多需要考慮的因素。我認為火災地點的最終用途，取決於我們提出的建議，這必須等待那方面的工作完成。 政務司副司長卓永興

民建聯主席陳克勤指，已在大埔富善邨附近找到一塊可作重建用途的熟地。（資料圖片/羅國輝攝）

據悉政府曾接觸市建局初步探討宏福苑重建，有報章今（10日）引述消息指政府研究清拆宏福苑舊樓，再發展成新的住宅項目。（資料圖片/任葆穎攝）

消息指政府接觸市建局商重建

據悉政府曾接觸市建局初步探討宏福苑重建，有報章今（10日）引述消息指政府研究清拆宏福苑舊樓，再發展成新的住宅項目。民建聯則建議在大埔富善邨附近一幅熟地重建，但要視乎交通及社區配套安排。

早前財政司副司長黃偉綸辦公室答覆《香港01》查詢，稱重建需考慮屋苑樓宇的具體情況、受影響人士意願等因素，現階段不排除任何可能性。