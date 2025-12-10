宏福苑火災｜民建聯提5安置方案　倡房委會按市價購回單位

大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，民建聯20個新一屆立法會議員和兩名大埔區議員，今日（10日）一同會見財政司副司長黃偉綸等政府官員，遞交安置方案。一眾民建聯成員在會面後見記者，主席陳克勤表示，向政府提出五個安置方案及四個重建選址，所有建議均以居民的需求為本，旨在提供多元選擇，協助災民盡快重建家園。



除了選址重建，民建聯提出的安置方案還包括對宏福苑居民持有的單位作現金賠償、換樓等等。陳克勤表示，民建聯在火災發生後立即成立專責小組，目前有15名新一屆立法會議員參加，聚焦宏福苑重建和安置安排。



民建聯新當選的20名議員今日（9日）一同見司長，商討包括現金賠償、換樓及重建選址等方案。（王晉璇攝）

強調彈性處理 賠償以居民為本

民建聯向政府提出五項安置方案，以因應不同災民的情況：

第一，業主可選擇將業權賣回給房委會，獲取現金賠償，以便在其他地區購置或租賃住所；

第二，參與「原區重建宏福苑方案」，重建完成後可換購與原單位呎數相約的新居所；

第三，「換樓」，以原有居屋業權換取新居屋單位，並根據地價狀況彈性處理，已補過地價的宏福苑業主無需補地價；

第四，正在供按揭的業主可按市價提單位賣給房委會，償還貸款後，按存款等資產評估是否符合公屋標準，若符合可申請上樓；

第五，宏福苑租戶可獲得一筆賠償金，用於購置傢俬電器及租賃新居。

民建聯主席陳克勤表示，這些方案旨在尊重居民的個人選擇，而非一刀切處理。他提到，了解到「一些災民3、4人住在150呎的過渡性房屋裡，對生活造成影響，有些人情緒也會有問題」，因此中短期內建議政府開放簡約公屋，以改善居住環境。

民建聯強調，安置與賠償應以居民為本，確保他們能根據自身情況作出合適決定。

民建聯向政府提出五個安置方案和四個選址建議。（王晉璇攝）

四處重建選址供選擇 各具優缺點

對於重建方面，民建聯提出四個選址方案：

第一是原址重建，保留居民對社區的感情；

第二是選擇宏福苑對面的廣福公園和廣福球場的政府用地，面積3.7公頃，與原址相約，但需處理地下氣體管道問題。優勢是接近宏福苑，生活配套相似；

第三是大埔富蝶邨第三期公屋用地，加上附近一個小學預留用地，相信共能建造2至3座樓宇，提供約1000個單位；

第四是香港建造業學院的大埔訓練場，優勢包括已是熟地及面積最大，缺點是交通不便且鄰近工業區，有煤氣廠和地下管道問題需要解決。

陳克勤：安置災民未必影響輪候公屋市民

有傳媒提問以過渡性房屋或公屋安置居民，是否會導致資源分配不公。陳克勤回應指，目前有過渡性房屋和簡約公屋，未必會出現為了安置災民而令上樓時間大幅延長的情況，「畢竟那裏只有1900戶，也不是一定都要上公屋或換回居屋」。他強調，有不同方案可以選擇，相信政府和全體香港市民都希望宏福苑災民儘快有一個自己的家。

陳克勤指，黃偉綸願意考慮不同賠償和安置方案，認可不同災民有不同家庭情況，應「以市民自己選擇為本」。對於資金來源，民建𦘅建議先動用政府成立的支援基金和捐款，再考慮是否需要公帑和募捐。

陳克勤續指，今日會見政府官員主要聚焦重建和安置安排，至於法例修訂和完善招標，則後續再提交具體建議。