宏福苑火災｜援助基金累計34億元　每戶業主將獲發放10萬元補助金

大埔宏福苑發生火災後，政府成立援助基金，政務司副司長卓永興指，今收到外界約31億捐款，連同政府3億資金，援助基金累計約34億元。他指，部份業主受火災影響，難以用租金收入應付日常開支，承受一定財政壓力，政府將向每個單位的業主發放一筆過10萬元補助。



大埔宏福苑五級火，政務司副司長卓永興指，部分業主受火災影響，難以租金收入應付日常開支，有一定財政壓力。（資料圖片）

卓永興指，將向每個單位的業主一筆過提供10萬元補助。

卓永興表示，火災令部份業主的租金收入受影響，難以應付日常開支，也有業主早前花費資金裝修或維修，承受一定財政壓力，因此政府將向每個單位的業主提供一筆過10萬元補助。

他指，連同剛剛公佈的業主補助，各項對災民補助的承擔額約4.6億元。針對死者家屬的20萬元慰問金及5萬元殮葬津貼，有106宗獲批發放；針對受影響家庭的10萬元津貼，有1617宗獲發放；針對受傷人士的5萬至10萬補助，有64宗；而對外傭、學生以及工友發放的2萬元補助，分別有63宗、220宗和110宗。

5萬以下捐款 可獲稅務寬減

卓永興指，截至目前，共接獲外界31億捐款，連同政府3億資金，整個援助基金有約34億。政府將於下星期開始處理發放捐款收據，5萬元以下的捐款，如果以轉帳方式捐款，只要保留紀錄作為核實，就可獲稅務寬減。

問及目前政府共用了多少援助基金，卓永興重申目前補助的承擔額約4.6億元，暫時未有用盡，又指目前派發補助金的進展良好。他又表示，會持續支援受影響居民，政府亦已指派應急住宿安排工作組，研究居民的長期住宿問題，倘有需要使用基金，會考慮如何配合。