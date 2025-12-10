馬會國際賽事周海外團客按年升130%　有澳洲團客人均消費2.5至3萬

本周是馬會的國際賽事周，馬會指，近1,400名海外旅客參與賽馬旅行團來港，人數較去年大幅上升130%，他們來自澳洲、英國、美國及亞洲不同國家，撇除他們透過團費對香港酒店及航空公司的經濟貢獻外，估計消費3,500萬港元於零售及餐飲行業。



有澳洲旅行團領隊表示，本年有97名旅客隨團來港，部份人為馬主，期望明年能再擴張。她續指，隨團遊客每人平均在港消費25,000至30,000港元；更有旅客可花費40,000港元購買心儀珠寶。



本周是馬會的國際賽事周，近1,400名海外旅客參與賽馬旅行團來港，人數較去年大幅上升130%。（董素琛攝）

國際賽事周吸近1400名旅行團客 料消費3500萬港元

馬會每年12月舉行「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」，吸引不少海外馬主、練馬師及旅客專程來港參與。「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」分別在今晚（10日）及周日（14日）舉行。

馬會表示，今年國際賽事週吸引近1,400名海外旅客參與賽馬旅行團來港，人數較去年大幅上升130%，他們來自澳洲、英國、美國及亞洲不同國家。馬會續指，1,400名海外旅客於今次國際賽事週來港期間的消費，撇除透過團費對香港酒店及航空公司的經濟貢獻外，估計消費3,500萬港元於零售及餐飲行業。

澳洲旅行團領隊Eliza O'Sullivan表示，本年有97名旅客隨團來港，部份人為馬主。（董素琛攝）

澳洲旅行團領隊：97名旅客隨團來港 有旅客花費4萬港元購買珠寶

澳洲旅行團領隊Eliza O'Sullivan表示，本年有97名旅客隨團來港，當中30%是回頭客，70%是新客，部份人為馬主，期望明年能再擴張。她續指，隨團遊客每人平均在港消費25,000至30,000港元；更有旅客可花費40,000港元購買心儀珠寶。

她認為，香港提供獨特的城市景觀，舉例在跑馬地馬場，可以同時感受到住宅環境和賽馬，而這是其他國際城市沒有的。

澳洲馬販Rikki McDonald（右）表示，自6歲起便已來港旅遊，至今已訪港約20至30次。（董素琛攝）

澳洲商務客：香港充滿商機 打算投資在港

澳洲馬販Rikki McDonald表示，自6歲起便已來港旅遊，至今已訪港約20至30次，「I feel like it's my second home（我認為這是我第二個家）。」她續說，在她來港的一周間，每天都花費大約落在10,000港元，笑言會在港購買大量聖誕禮物予孫兒。

她認為香港是個充滿商機的地方，打算投資在港，「I am investing in the future of Hong Kong racing by being here and talking to interested parties about how we can mutually grow businesses together（我來到現場與相關人士探討如何攜手拓展業務，為香港賽馬業的未來作出投資。）」