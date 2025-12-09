立法會選舉｜江旻憓131票當選議員　馬會：仍是員工　正放無薪假

立法會選舉落下帷幕，「微笑劍后」江旻憓取得131票勝選，出任旅遊界立法會議員。江旻憓目前是賽馬會對外事務經理，選舉期間暫停馬會工作。賽馬會今日（9日）回覆《香港01》查詢指，恭喜江旻憓勝出，指她仍然是公司員工，正放無薪假。



江旻憓今日（9日）出席新舊兩屆議員一同會見傳媒活動，與新任選委界議員、經民聯鄧銘心交談。（廖雁雄攝）

江旻憓仍是馬會員工 正放無薪假

江旻憓在立法會選舉中以131票，力壓僅23票的對手觀塘區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超，當選新一屆立法會旅遊界議員。

江旻憓在巴黎奧運會勇奪金牌後回港，告別全職劍擊運動員生涯，去年8月加入香港賽馬會擔任任對外事務經理，不時出席公開活動，包括今年6月香港國安法研討會，任分享嘉賓，亦以馬會身份出席青年、義工活動。

對於江旻憓當選議員，賽馬會今日（9日）回覆《香港01》查詢。

我們恭喜江旻憓勝出立法會選舉。她目前仍是本公司員工，正在無薪休假。對於其他問題，則無進一步評論。 賽馬會

江旻憓以「賽馬旅遊生態圈」經驗為參選理據

立法會提名期間，江旻憓已暫停馬會職務，集中精力投入選舉工程。江旻憓宣布參選後引起社會輿論，有聲音質疑其沒有業界經驗。後續資料顯示，江旻憓回覆選舉主任解釋與業界關係，指自己任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向。

其實我同旅遊業一樣都經歷緊轉型，作為旅遊界候選人，我一定要懷住以客為本嘅真心，同埋對香港旅遊業嘅信念，我會繼續用運動員拚搏精神，推動香港旅遊業發展，讓「無處不旅遊」成為現實，帶動經濟，普惠民生。 ——江旻憓

11月政府舉辦的旅遊界選舉論壇中，江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，「同旅遊業一樣都經歷緊轉型」，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥，會繼續用運動員拚搏精神，讓「無處不旅遊」成為現實。