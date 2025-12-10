今日新聞8分鐘｜神秘人低價求買宏福苑｜妻中飛輪病危 夫求援手

柴灣3車串燒包括兩小巴 BENZ嚴重損毀司機昏迷送院

柴灣發生嚴重車禍。今日（9日）傍晚6時17分，柴灣道迴旋處出口、往環翠道方向上斜位置有3車相撞，涉及兩輛小巴與一輛私家車。69歲姓唐私家車男司機一度被困，他沒有表面傷痕，但陷於昏迷，由救護員送往東區醫院搶救。

現場可見，相撞位置為一個交通燈口前，涉事私家車掛有粵港牌，車頭嚴重損毀，車頭冚變形摺起。消息指，私家車懷疑失控，高速撼向小巴，小巴再撞向前方另一輛小巴。兩輛小巴分別頭、尾損毀，泵把鬆脫。警方正調查意外原因。

車CAM直擊︱屯門公路私家車「舞龍」 橫越三線撼七人車及吊臂車

屯門公路發生交通意外，今日（9日）早上7時53分，從網上車CAM影片可見，一輛藍色私家車沿快線往屯門方向行駛，至小欖對開一個彎位時，突然「舞龍」左搖右擺，撞向石壆之後失控，先撼沿中線行駛的中港澳門三地車牌七人車，最終連跨三條線撞向慢線吊臂車，揚起大量灰塵和白煙。

男子龍脊玩滑翔傘失事 直升機救起惜送院亡

今日（9日）下午2時20分，警方接獲一名行山人士報案，指一名男子在石澳龍脊玩滑翔傘期間，懷疑失控，從高處墮下，倒臥在打爛埕頂山一處山頭，昏迷不醒。救援人員前往現場，在山坡發現事主，由政府飛行服務隊直升機將他救起送往東區醫院，惜下午3時47分，證實不治。

死者姓朱（68歲），據悉他獨自進行有關運動，在起飛時發生意外。消息指，朱為退休人士、退休後愛上滑翔傘運動，曾遠赴台灣上課，學習操控滑翔傘；平時會相約朋友結伴同行，擁有兩副滑翔傘裝備。他雖患病，但仍每周兩次玩滑翔傘，平日為人謹慎，出門前均會留意天氣風向，惟今日飛行時懷疑被強風捲起，失控升至離地約25米高，再撞向山邊墮地。警方現正調查事件，死者死因有待驗屍後確認。

銅鑼灣墮物傷人 愛妻蘇醒無期 夫變賣家當籌錢

一名51歲姓彭內地女子，上周五（5日）於銅鑼灣一處後巷執紙皮期間，遭高處墮下的定滑輪擊中，頭部浴血昏迷，留醫深切治療部，情況危殆。

彭女的丈夫鍾先生向《香港01》表示，妻子在手術後仍然昏迷不醒，醫生亦告知即使日後康復出院，仍可能行動不便，不能自理。面對高昂醫療費用，他已囑咐胞兄變賣家當籌錢。他亦懇請香港有心人及相關部門伸出援手，提供幫助。

宏福苑大火悼念區義工元朗舉辦法會 紙鶴心意卡化寶祭亡魂

大埔宏福苑五級火造成160人死亡，不少家庭痛失親人，連日來大批市民到災場對開的廣福休憩處獻花及寫上心聲悼念。悼念區周日（7日）晚上結束，清潔工將部分花束收拾運走，至於現場留下的心意卡、紙鶴及手寫字條等悼念物品，則由悼念區的義工裝箱運走，在今日（10日）於元朗舉辦的法會，化寶予死難者，願他們早日安息。

義工Sarah和水哥表示，悼念物品重達4噸，靠義工從大埔運送至元朗，再送上山燒衣，義工當中包括南亞裔市民。他們指獻祭的悼念字句已經過電子化，正物色地方辦紀念展覽。

神秘男災後擬低價掃宏福苑單位 江玉歡：業主擁業權可參與重建

《香港01》昨日報道一名神秘男子在宏福苑大火當日及翌日，曾向大埔區內多間地產代理表明有意以低價入手5個宏福苑單位。立法會議員江玉歡今日（10日）在電台節目指出，即使單位燒毀，業主仍擁有該地的業權，可參與日後重建工作，呼籲業主切勿被有心人利用。她亦呼籲，倘若政府會推出政策，應表明賠償方案不適用於11月26日（火災首日）後買入的單位。

警拘36歲男涉冒認災民 騙3社福機構$1.8萬援助金

大埔宏福苑大火導致死傷枕藉。繼早前揭發有騙徒假冒社福機構的網頁，以火災支援基金名義誘使市民捐款後，再有人藉災斂財。警方表示，昨日（9日）拘捕一名36歲本地男子，涉嫌利用他人的身份證副本取得「災民證」，冒認災民向3個社福機構，騙取合共1.8萬元火災援助金。

警方指，騙徒較早時已騙去兩個機構共1.3萬元援助金，昨日食髓知味向另一機構申請援助金時當場「斷正」，警方起回5,000元援助。警方相信，騙徒為單獨犯案；有關身份證副本於6月一宗假冒官員電話騙案中獲得。而騙徒及被盜用身分證資料的受害人，均不是宏福苑居民。

立法會選舉｜葉劉評黃碧嬌效應 「嬌姐阿姐嚟，一定有啲人信佢！」

立法會選舉之中最受大埔宏福苑火災輿論影響的民建聯，在「大埔一姐」黨友黃碧嬌捲入法團風波之下，直選較上屆流失25萬票，火災所屬的新界東北，黨主席陳克勤得票反被對手新民黨李梓敬領先。

新民黨主席葉劉淑儀今天（10日）回顧火災後選情，她說公民力量在沙田的力量很強，故此有利李梓敬選情，至於大埔則是民建聯長期服務的地區，「嬌姐（黃碧嬌）阿姐嚟㗎嘛。佢解釋唔關佢事，一定有啲人信佢支持佢」，因此與宏福苑相關的票站陳克勤得票較高。

新民黨下屆議席「六變三」，葉劉淑儀、黎棟國、容海恩三人棄選。葉劉坦言新民黨面對的情況不及其他政黨，「工聯會又唔使減人，係一個非常幸福嘅黨」，不過承認選委界部署「有啲失策」，早應推薦曾任仁濟醫院主席的張文嘉參選選委界，而非「空降」出戰新界西南，盛讚她學歷高、談吐自然、討街坊喜歡，下次立法會選舉會讓她出選選委界。

美國聖誕遊行闖入黑熊 人群沿途圍觀驚叫狂拍

日本近期「熊出沒」事件頻發，美國田納西州加特林堡（Gatlinburg）12月5日的聖誕遊行中也闖入一隻黑熊。田納西州野生動物資源管理局向WVLT電視台表示，被拍到的黑熊可能已經習慣與人類接觸，但如果它將人類視為食物來源，則或需被安樂死。

官媒揭日方炒作遼寧艦「雷達照射」真相 兩次收中方通報仍滋擾

據央視旗下帳號《玉淵譚天》獨家報道，針對日本近期炒作中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東訓練並聲稱遭「雷達照射」一事，中方獲悉的詳細時間線顯示，遼寧艦編隊在訓練前曾兩度通過無線電向附近日本艦艇通報，且日方兩次均確認收到。

報道指，日方在明知中方訓練計劃的情況下，仍派出軍機多次抵近滋擾，甚至闖入中方提前公布的演訓區域，最近距離不足50公里，行為嚴重危害安全，其後卻倒打一耙炒作「雷達照射」常規操作，是自導自演的拙劣把戲。