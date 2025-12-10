宏福苑大火｜希慎興業500萬捐款買1000新手提電腦　回應災民急需

大埔宏福苑火災把不少人的一齊燒毀，希慎興業早前公布捐款500萬元支援受影響居民，在經過與社區機構的深入溝通，理解很多居民在火災中損失電腦，對他們學習、工作及生活構成極大不便。為協助居民重建生活，希慎決定把500萬元捐款用於捐贈1,000部全新手提電腦，直接回應該項急切需要，而聯想香港特別以優惠價格提供全新手提電腦。



希慎興業表示，深感大埔宏福苑火災對居民造成極大傷痛，同時他們要面對重建生活的無比壓力。希慎希望在這極其艱難的時刻，能夠為受影響居民提供適切的支援。

希慎表示，購買手提電腦安排得到聯想香港支持，特別以優惠價格向希慎提供全新手提電腦，令資源得以最大化，惠及更多受影響居民。希慎衷心感謝聯想香港的專業合作，攜手推動災後援助。

為確保手提電腦妥善送達有需要的住戶，希慎會與長期社區合作夥伴保良局合作，發揮其社區網絡力量，協調統籌手提電腦分配及支援。是次手提電腦捐贈同時設立專屬支援熱線，為居民提供技術支援及後續跟進服務。