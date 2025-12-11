第三屆青年科學家峰會周五舉行　幾近全球所有科學院代表參加

延續前兩屆的成功經驗，香港青年科學院將與騰訊基金會攜手舉辦「第三屆青年科學家峰會——香港科學峰會」。青科院院長岑浩璋表示，今屆峰會邀請了幾乎來自全球所有科學院的代表參加，構建了國際科學院之間的強大合作網絡，同時通過與今年成立10周年的香港科學院合辦活動，形成更深更廣的科學交流平台。他期望峰會能令國際加深了解香港年輕科學家的揮展潛力，為香港、中國以致全球的科創發展帶來新機遇。



岑浩璋形容第三屆青年科學家峰會 – 香港科學峰會構建了更大型的科學交流平台，期望峰會能令 國際加深了解香港年輕科學家的揮展潛力，為香港、中國以致全球的科創揮展帶來新機遇峰。（香港青年科學院提供相片)

期間將與多地簽訂合作備忘錄 盧煜明稱珍貴交流機會

峰會周五（12日）在香港科學園舉行，將探討三大主題：全球科學發展概覽、青年科學家的力量，以及科學的下一個十年——三代科學人。青科院席間會與多個國家或地區的科學院代表簽訂合作備忘錄，創新科技及工業局局長孫東將親臨致辭。

近20名來自世界各地的頂尖科學家，將與本地的學者和行業精英聚首一堂，活動當日的講者包括世界科學院、中國科學院、歐洲科學院、英國皇家學會、全球青年學院、世界青年科學家聯合會、東盟青年科學家網路等國際學術機構的代表，將就不同科研領域的最新發展展開跨地域交流，激發創新思維，推動科研合作。

港科院院長盧煜明表示，峰會為科學家提供珍貴的交流機會，各自分享卓越的科學領域見解。他又稱，過去10年，港科院和青科院與本地教育界及科創業界舉辦了超過600場科學活動，大力推動科學普及與人才培育，希望未來各界繼續攜手合作，讓更多年輕科學家為社會作出貢獻。

第三屆青年科學家峰會——香港科學峰會將於12月12日舉行。（官網截圖）

增設科學家與中學生對話環節 明年另辦3場分會議

今年峰會特別增設科學家與本地中學生對話環節。岑浩璋表示，科普一直是傳承科學的重要途徑，希望跨世代對話有助激勵年輕人想像未來的科研路徑。他又指出，前兩屆的峰會有逾千名全球科學家參加，為跨地域的科研合作創造更多可能。

為進一步促進科研專門領域的深入交流，峰會另外於明年3月、6月及9月舉辦三場分會議，聚焦不同科研領域的產業化應用，延續峰會的學術影響力。

峰會活動免費對公眾開放，有興趣人士可在活動網頁，又或香港青年科學院的社交平台報名參加。活動同時提供網上直播及重溫，市民可通過活動網頁，又或香港青年科學院的社交平台隨時收看。