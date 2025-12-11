宏福苑火災｜發展局要求建商交棚網阻燃證明　抽樣送檢再隨機覆核

因應大埔宏福苑五級大火，發展局局長甯漢豪今日（11日）公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求，實施三項新措施。日後無論維修或新建樓宇工程，承建商必須提供棚網阻燃效能證明書或檢測報告；棚網抵港後，承建商要安排第三方隨機抽取指定數量的棚網，送往指定實驗所檢測；棚網上架後，執管部門亦會隨機抽樣覆核。



甯漢豪承認，政府以往制度着重事後追究，今次大火令當局檢討制度。她說：「你可以話我哋之前嘅制度係着重事後追究，今次我哋既然睇到業界有害群之馬走空子，所以要做好事前防備。」



政府今日公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求。日後無論維修獲新建樓宇工程，承建商必須提供棚網阻燃效能證明書或檢測報告（梁鵬威攝）

甯漢豪今日公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求。（何夏怡攝）

大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

步驗一：承建商須提交阻燃證書或測試報告

政府今日公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求，屋宇署署長何鎮雄指，日後無論新建工程或維修工程，承建商必須向供應商取得阻燃的證書或測試報告，供業主和部門隨時檢查。

步驗二：抽取樣本送到指定化驗所

棚網來港後，承建商需要安排第三方根據政府標準，隨機抽取指定數量的棚網樣本，並送到政府指定化驗所，全程需要錄像。若其中一個樣本不合格，就要更換整個批次。

由於地盤空間或有限，政府容許實地或場外採樣，但要確保最終上架批次與檢測批次屬同一批，承建商須採用適當、可信納的追蹤制度，當局亦會加強於場外採樣棚網的抽樣檢測。

至於新建樓宇工程，由於未有人入住等，當局提供彈性安排，容許承建商先上架棚網再檢測，但如有不符合標準的樣本，需要即時下架整個範圍内的棚網。

屋宇署署長何鎮雄指，日後無論新建工程或維修工程，都要遵守新安排。（何夏怡攝）

步驟三：棚網上架後隨機抽樣

棚網上架後，執管部門亦會隨機抽樣覆核。何鎮雄指，由於棚網的阻燃效能或受時間影響，將會要求承建商在棚網上架一年之後，重新抽樣檢測。若發現有承建商違規，會按《建築條例》作懲處，屋宇署將向業界發出新的作業備考，並於下周約見業界。

鄭定寧指，會選擇在内地有信譽、獲批文的生產商訂購棚網。（王海圖攝）

建造業議會提供集體訂購及檢測服務

建造業議會執行總監鄭定寧指，將會為業界提供集體訂購和檢測服務。訂購方面，會選擇在内地有信譽、獲批文的生產商。這些生產商需將每一個批次的棚網送至國家認可的實驗室測試，並向議會提供測試證書。議會核實每一個批次的證書，並會建立一個源頭追蹤標籤系統，記錄棚網的生產、測試過程，以及最終用於那些工地。

甯漢豪承認以往制度強調事後追究，「你可以話我哋之前嘅制度係着重事後追究，今次我哋既然睇到業界有害群之馬走空子，所以要做好事前防備。」（王海圖攝）

甯漢豪：由着重事後追究改為事前防備

問及新制度與以往做法的分別，發展局局長甯漢豪指，以往由屋宇署訂立棚網阻燃標準，倘有承建商違規才作出懲處，她承認制度着重事後追究。

