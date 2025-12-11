基孔肯雅熱｜青衣自然徑累計錄6個案　衞生署再次籲市民不應擅進

衞生防護中心表示，本港今日沒有新增感染基孔肯雅熱個案。青衣自然徑目前已暫停開放，中心指，政府部門近期會在自然徑進行大規模的化學滅蚊及其他防控工作，中心呼籲市民不應擅進，以減低感染基孔肯雅熱的風險，同時避免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。



本港昨日（10日）新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者曾在潛伏期內到過青衣自然徑。（資料圖片／黃學潤攝）

截至12月10日，11名本地感染基孔肯雅熱患者中，有6人曾到青衣自然徑。（資料圖片／孔繁栩攝）

本港今年累計錄得79宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其中青衣自然徑至今累計錄得6宗本地基孔肯雅熱個案。

衞生防護中心與食環署、民政事務總署、渠務署、地政總署和土木工程拓展署，將進一步在青衣自然徑一帶加強防控蚊患的措施。中心呼籲曾在青衣自然徑行山的人士若出現相關病徵，應盡快求醫。

青衣自然徑吸引不少人行山。（資料圖片／孔繁栩攝）

食環署持續在青衣自然徑一帶，進行霧化處理以殺滅成蚊，並在合適的地方使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗，以提升工作成效。署方亦設置新型捕蚊器、清理可引致積水的棄置容器和垃圾，以及在無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑。食環署已聯同葵青民政事務處、地政總署及渠務署在青衣自然徑加強清除潛在蚊子滋生地，並向該處行山人士派發宣傳單張，呼籲市民提防蚊患及採取個人保護措施。