基孔肯雅熱｜新增一名本地患者曾到青衣自然徑　累計第6宗

衞生署衞生防護中心表示，本港今日（10日）新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者為一名40歲男子，住在屯門業旺路，曾在潛伏期內與11人到青衣自然徑遠足。



至今11名本地患者中，累計有6人潛伏期曾到青衣自然徑。中心忠告市民不應擅進已暫停開放的青衣自然徑，以免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。



青衣自然徑舊石雕和告示牌為「Tsing Yi Nature」，但指示牌串成「Tsing Yi Natuer」。（孔繁栩攝）

本港今日（10日）新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者曾在潛伏期內到過青衣自然徑。（資料圖片／黃學潤攝）

青衣自然徑吸引不少人行山。（資料圖片／孔繁栩攝）

病人11.30與11人到青衣自然徑遠足 期間曾被蚊叮咬

新增個案為一名40歲男子，住所位於屯門區業旺路。初步調查顯示，他於12月4日及5日先後出現關節痛及發燒，7日出現皮疹，昨日（9日）到屯門醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

病人在潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。他於11月30日曾與11人到青衣自然徑遠足，據病人表示，其間他曾被蚊叮咬。除此以外，中心未發現他在潛伏期內的其他活動地點與早前確診個案曾到訪的地點有重疊。

截至11月10日，11名本地感染基孔肯雅熱患者中，有6人曾到青衣自然徑。（資料圖片／孔繁栩攝）

截至11月10日，11名本地感染基孔肯雅熱患者中，有6人曾到青衣自然徑。（資料圖片／孔繁栩攝）

截至11月10日，11名本地感染基孔肯雅熱患者中，有6人曾到青衣自然徑。（資料圖片／孔繁栩攝）

青衣自然徑的指示牌，串成「Tsing Yi Natuer」。（孔繁栩攝）

患者家居接觸者及11名山友暫無出現病徵

中心認為病人較大機會是於青衣自然徑一帶遠足時受感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。他的家居接觸者及11名當日一同遠足的人士暫時沒有出現病徵。

截至11月10日，11名本地感染基孔肯雅熱患者中，有6人曾到青衣自然徑。（資料圖片／孔繁栩攝）

再籲市民暫時不要到青衣自然徑

因應近期有多宗基孔肯雅熱本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，中心與食物環境衞生署、民政事務總署、渠務署、地政總署和土木工程拓展署代表早前舉行跨部門會議，敲定進一步在青衣自然徑一帶加強防控蚊患的措施。中心繼續呼籲市民暫時不要到青衣自然徑，曾在青衣自然徑行山的人士若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電設立的查詢熱線。