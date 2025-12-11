宏福苑火災｜災民住酒店有限期　民青局：酒店業願提供彈性安排

宏福苑五級大火，有酒店向受影響居民提供臨時住宿。民政及青年事務局今日（11日）表示，經過磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排。



當局指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。政府並在本星期二至星期五，合共組織12次實地視察，安排宏福苑的居民參觀過渡性房屋、房協提供的單位，以及青年驛站「啟航1331」，有近600人次報名參加。

此外，有酒店在大火當日，即時為居民提供至少14天住宿，當局指經過磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排。

當局表示，政府各部門會積極跟進，以確保所有居民的住宿需要均會獲得照顧，希望盡快安排宏福苑居民入住過渡性房屋或房協的單位作中長期安置。

